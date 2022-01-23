قالت حركة "حماس"، الأحد، إن الهتافات التي أطلقها فلسطينيون ضد دول عربية وخليجية، بينها السعودية، خلال مسيرة في قطاع غزة، مساء السبت، "لا تعبّر عن موقفها".

وأضافت الحركة، في بيان "سياستنا المعروفة والثابتة هي عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية".

وتابعت: "الحركة تنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات، وتدعو إلى ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها".

وأكدت "حماس" أنها تتبنى "سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وبخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامها وتقديرها".

واستكملت قائلة: "نسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع الدول لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده".

وجددت تأكيدها أن "صراعها مع العدو الصهيوني"، داعية إلى "تجنيب الشعب المجاهد أي صراعات أخرى".

وأعربت عن أمنياتها في أن "يعمّ الاستقرار والأمان والوئام دول الأمة العربية والإسلامية كافة".

ودعت إلى "وقف الصراعات الداخلية والبينية في الدول العربية والإسلامية"، معبرة عن حزنها على "كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية".

كما طالبت بـ"اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".

ومساء السبت، شهدت غزة مسيرة رافضة للحرب باليمن، وردد بعض المشاركين فيها هتافات ضد السعودية.