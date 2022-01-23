سياسة
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"اعتداء وحشي".. التحالف يعلن سقوط  صاروخ أطلقه الحوثيون في جنوب السعودية
أعلن التحالف بقيادة السعودية، أن جماعة الحوثي باليمن أطلقت صاروخاً باليستياً، سقط بمنطقة صناعية في جنوب المملكة.
"اعتداء وحشي".. التحالف يعلن سقوط  صاروخ أطلقه الحوثيون في جنوب السعودية
قوات التحالف: "تقرير أولي يفيد بإصابة مقيم (لم يجرِ الكشف عن جنسيته) بإصابة طفيفة". / AA
23 يناير 2022

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الأحد، أن جماعة الحوثي باليمن أطلقت صاروخاً باليستياً، سقط بمنطقة صناعية في جنوب المملكة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في بيان صادر عن التحالف، أن مقيماً أصيب بجروح طفيفة جراء هجوم لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على المنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجنوب غرب البلاد.

وأشار البيان إلى "وقوع اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في (محافظة) أحد المسارحة (سعودية تتبع إمارة منطقة جازان)".

وأضاف التحالف أن "هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية"، دون تفاصيل عن المحاولتين السابقتين ومصدر الاعتداء.

وأشار إلى أن "تقريراً أولياً يفيد بإصابة مقيم (لم يجرِ الكشف عن جنسيته) بإصابة طفيفة"، لافتاً إلى أنه "جارٍ تقييم الأضرار بالموقع".

ولفت إلى أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي"، دون تفاصيل أكثر أو اتهام أي طرف بشن الهجوم.

والخميس أعلن التحالف العربي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشلّ قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية بعد أيام من استهداف الجماعة، الاثنين الماضي، لمناطق بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

‎واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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