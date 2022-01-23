سياسة
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حزب الوحدة الوطنية يتصدر الانتخابات العامة المبكرة في قبرص التركية
تصدر حزب الوحدة الوطنية، النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة المبكرة، في جمهورية شمال قبرص التركية، بحصوله على 41.59% من أصوات الناخبين.
حزب الوحدة الوطنية يتصدر الانتخابات العامة المبكرة في قبرص التركية
من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب الوحدة الوطنية والحزب الجمهوري التركي وحزب الشعب. / AFP
23 يناير 2022

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العامة المبكرة، التي جرت الأحد بجمهورية شمال قبرص التركية، حصول حزب الوحدة الوطنية على 41.59% من أصوات الناخبين.

جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، بعد فرز 31.85% من أصوات المشاركين في الانتخابات.

وبحسب النتائج الأولية المعلنة، جاء الحزب الجمهوري التركي ثانياً بنسبة 30.49%، فيما حلّ الحزب الديمقراطي في المركز الثالث بـ8.15%.

وتنافس في الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين بينهم 3 مستقلين للدخول إلى البرلمان المكون من 50 مقعداً.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب الوحدة الوطنية، والحزب الجمهوري التركي، وحزب الشعب.

ويمتلك حزب الوحدة الوطنية 20 مقعداً في البرلمان الحالي، والجمهوري 12 مقعداً وحزب الشعب 6 مقاعد.

وكانت آخر انتخابات برلمانية في قبرص التركية قد أجريت في 7 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس حزب الوحدة الوطنية، فائز صوجو أوغلو، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي، لحين إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة أرسان سانر قد أعلنت استقالتها، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظراً للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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