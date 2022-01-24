دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الأحد عائلات دبلوماسييها إلى مغادرة كييف "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي"، كما سمحت لموظفي سفارتها هناك بالمغادرة "الطوعية".

وجاء في البيان أنه يمكن للموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك، كما يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يتراوح عددهم بين 10 آلاف و15 ألف أمريكي مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى.

وأشار البيان إلى أن "الوضع الأمني، خصوصاً على طول الحدود الأوكرانيّة، في شبه جزيرة القرم التي تحتلّها موسكو وفي دونيتسك التي تسيطر عليها، لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور في أيّ وقت".

وحذّر البيان من أنّ "الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا يجب أن يُدركوا أن أي عملية عسكرية روسية، في أي مكان في أوكرانيا ستؤثر على نحو خطير في قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم خدمات قنصلية، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يُغادرون أوكرانيا".

وفي هذا السياق قالت مسؤولة أمريكية طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريح إعلامي: "نعتقد أن غزواً روسياً... يمكن أن يحدث في أيّ لحظة".

وأضافت أن "الولايات المتحدة قد لا تكون حينها في وضع يُمكّنها من إجلاء المواطنين الأمريكيين".

وأوضحت أنّ سفارة الولايات المتحدة في كييف لا تزال مفتوحة، وأنّ القائمة بالأعمال كريستينا كفين "باقية في أوكرانيا".

وفي السياق نفسه حذّر بيان الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى روسيا، وورد فيه: "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتّر المستمرّ على طول الحدود مع أوكرانيا".

ودعا البيان المواطنين الأمريكيّين إلى تجنّب السفر إلى المنطقة الحدوديّة الروسيّة-الأوكرانيّة بشكل خاص، وذلك لأن "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبّؤ به".