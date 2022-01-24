سياسة
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39 توغلاً لسلاح الجو الصيني بمنطقة الدفاع الجوي التايوانية
في أكبر عملية توغل يومي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي اجتازت طائرات حربية صينية الفضاء الجوي التايواني الأحد، مثيرة بذلك قلقاً كبيراً لدى حكومة الجزيرة.
39 توغلاً لسلاح الجو الصيني بمنطقة الدفاع الجوي التايوانية
طائرات صينية تدخل مجال الدفاع التايواني غداة إعلان عن تعزيز موازنة الجيش / Reuters
24 يناير 2022

نفّذت طائرات حربية صينية 39 توغلاً في منطقة الدفاع الجوي التايوانية "أديز" الأحد، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع التايوانية، في إطار الضغوط الشديدة التي تمارسها الصين على تايوان خلال الأشهر الأخيرة.

وشاركت في هذه العملية 24 مقاتلة من طراز "جاي-16" و10 مقاتلات من طراز "جاي-10" إضافة إلى قاذفة "إتش-6" ذات القدرة النووية.

وتعتبر منطقة الدفاع الجوي نفسها المجال الجوي الإقليمي لتايوان، ولكنها تشمل في الوقت ذاته منطقة أكبر، تتداخل مع جزء من "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التابعة للصين.

وتتصاعد المخاوف التايوانية وقلق المجتمع الدولي من سلسلة توغلات الطائرات الحربية الصينية التي بدأ الإعلان عنها منذ شهر سبتمبر/أيلول 2020 وزادت وتيرتها خلال الربع الأخير من عام 2021.

وكانت ذروتها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نفذت 196 عملية من بينها 149 توغلاً حدث في أربعة أيام فقط، تزامناً مع احتفال الصين بعيدها الوطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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