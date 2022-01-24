سياسة
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العراق.. فيديو متداول لضابط يعتدي على مواطن يثير جدلاً والداخلية تحقق
أثار مقطع فيديو متداول لضابط عراقي وهو يعتدي على أحد المواطنين غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور الضابط وهو يحاول إشهار مسدسه، ما دفع وزارة الداخلية العراقية إلى توقيف الضابط وفتح تحقيق عاجل.
العراق.. فيديو متداول لضابط يعتدي على مواطن يثير جدلاً والداخلية تحقق
وزارة الداخلية العراقية وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب
24 يناير 2022

أثار مقطع فيديو متداول لضابط عراقي وهو يعتدي على أحد المواطنين غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الداخلية العراقية إلى اتخاذ إجراء عاجل بحقه.

وأظهر الفيديو المتداول مجموعة من الرجال وهم يحاولون تهدئة الضابط إثر مشادة وقعت بينه وبين صاحب بسطة في العاصمة بغداد، وظهر الضابط وهو يحاول أن يشهر مسدسه، في حين تمكَّن آخرون بزي أمني من منعه من استخدامه.

ويسمع في الفيديو صاحب البسطة وهو يقول: "كل أسبوع أعطيه 50 ألف"، في إشارة إلى تلقي الضابط رشوة.

ووجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أمس الأحد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب، بعد اعتدائه على مواطن في العاصمة بغداد، حسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها في فيسبوك.

وأمر الوزير بوقف الضابط وتشكيل مجلس تحقيقي حول ما فعله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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