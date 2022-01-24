سياسة
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عشرات آلاف المنازل تحت التهديد حال وقوع هزة أرضية قوية في إسرائيل
قالت قناة إسرائيلية، الاثنين، إن 80 ألف مبنى في إسرائيل يقع تحت التهديد ويمكن أن تتضرر بشكل كبير حال حدوث هزة أرضية قوية، وذلك بعد أن ضربت هزتان أرضيتان شمال إسرائيل السبت والأحد.
عشرات آلاف المنازل تحت التهديد حال وقوع هزة أرضية قوية في إسرائيل
هزّتان أرضيتان وقعتا في شمال إسرائيل بفارق 12 ساعة
24 يناير 2022

أفادت قناة "إن 12" العبرية بأن 80 ألف مبنى في إسرائيل معرض لخطر كبير في حال حدوث هزة أرضية قوية، وذلك بعد أن ضربت هزتان أرضيتان إسرائيل السبت والأحد.

وأشارت القناة إلى أنه بعد وقوع هزتين أرضيتين شمالي البلاد بفارق 12 ساعة رُفعت حالة الجاهزية لسيناريو مدمر.

وأضافت أن "المدن الإسرائيلية الأكثر عرضة لتكبد أضرار جراء هزة أرضية والتي تقع غالبيتها شمالي إسرائيل حُددت وهي: كريات شمونة، صفد، طبريا ، حاتسور، مجدال هعميق، العفولة، كتسرين، روش بينا، بيسان، وإيلات".

وأشارت إلى أن هذه القائمة أُعدّت في إطار النقاش الذي جرى الأسبوع الماضي في وزارة البناء والمخاطر، مضيفة أنه "في سيناريو تقع فيه هزة قوية في إسرائيل، هناك 80 ألف مبنى صُنّفت على أنها معرضة لخطر كبير وبُنيت قبل عام 1985".

وأكدت أنه "في حال وقوع مثل هذا السيناريو فإن 35% من المباني ستتضرر بشكل كبير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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