أفادت قناة "إن 12" العبرية بأن 80 ألف مبنى في إسرائيل معرض لخطر كبير في حال حدوث هزة أرضية قوية، وذلك بعد أن ضربت هزتان أرضيتان إسرائيل السبت والأحد.

وأشارت القناة إلى أنه بعد وقوع هزتين أرضيتين شمالي البلاد بفارق 12 ساعة رُفعت حالة الجاهزية لسيناريو مدمر.

وأضافت أن "المدن الإسرائيلية الأكثر عرضة لتكبد أضرار جراء هزة أرضية والتي تقع غالبيتها شمالي إسرائيل حُددت وهي: كريات شمونة، صفد، طبريا ، حاتسور، مجدال هعميق، العفولة، كتسرين، روش بينا، بيسان، وإيلات".

وأشارت إلى أن هذه القائمة أُعدّت في إطار النقاش الذي جرى الأسبوع الماضي في وزارة البناء والمخاطر، مضيفة أنه "في سيناريو تقع فيه هزة قوية في إسرائيل، هناك 80 ألف مبنى صُنّفت على أنها معرضة لخطر كبير وبُنيت قبل عام 1985".

وأكدت أنه "في حال وقوع مثل هذا السيناريو فإن 35% من المباني ستتضرر بشكل كبير".