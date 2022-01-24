أكدت أوكرانيا الاثنين أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف "سابق لأوانه" في ظل مخاوف من هجوم روسي محتمل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو في بيان "نعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأميركي سابقة لأوانها وتعكس حذراً مبالغاً فيه".

ومساء الأحد، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا مغادرتها، بسبب مخاوف من احتمال تدخل عسكري روسي .

كما حذرت الخارجية الأمريكية في بيان، رعاياها من التوجه إلى أوكرانيا، بسبب التوتر المتصاعد مع روسيا.

وأشار البيان إلى أنّ الخارجية سمحت لموظفيها المباشرين في سفارتها بكييف المغادرة الطوعية، فdما طلبت من أسر الدبلوماسيين المغادرة.

وحذرت الإدارة الأمريكية، مؤخراً حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل، مدعية أن موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدا م عملاء سريين لتبرير غزو أوكرانيا".

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها مؤخراً بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.