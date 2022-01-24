سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم "التهويل" بشأن أزمة أوكرانيا
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إنه لا حاجة "للتهويل" بشأن أزمة أوكرانيا، وذلك تعليقاً على دعوة الولايات المتحدة دبلوماسييها لمغادرة كييف.
الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم "التهويل" بشأن أزمة أوكرانيا
بوريل قال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيفسر سبب مغادرة الدبلوماسسين الأمريكيين لكييف في اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي / AFP
24 يناير 2022

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن التكتل لن يطلب سحب عائلات دبلوماسييه من أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا حاجة "إلى التهويل" فيما لا تزال المحادثات مع روسيا جارية.

وقال بوريل لدى وصوله إلى لقاء يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويتخلله مشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الفيديو: "لا أرى سبباً للتهويل ما دامت المحادثات جارية، إلّا إذا زوّدتنا الولايات المتحدة بمعلومات تُبرّر قرار" مغادرة أوكرانيا.

وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحافة مساء الأحد: "نعتقد أنّ غزواً روسياً (...) يمكن أن يحدث في أيّ لحظة"، في إطار تبريرها للأمر الأمريكي بسحب عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في كييف.

وأضاف بوريل: "بلينكن سيفسّر لنا" هذا القرار خلال الاجتماع الذي سيُعلم فيه وزير الخارجية الأمريكي الحاضرين بفحوى "المحادثات الصريحة" التي عقدها الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتابع بوريل: "لم نتّخذ أي قرار لطلب مغادرة عائلات دبلوماسيينا من أوكرانيا إلّا إذا زوّدنا بلينكن بمعلومات تبرّر مثل هذه الخطوة".

وأكدت أوكرانيا الاثنين أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف "سابق لأوانه" في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وكان بيان للخارجية الأمريكية قال إنها سمحت لموظفيها المباشرين في سفارتها بكييف بالمغادرة الطوعية، فيما طلبت من أسر الدبلوماسيين المغادرة بسبب التوتر المتصاعد مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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