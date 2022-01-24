سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد.. عراقي يصل إلى إسطنبول من بريطانيا سيراً على الأقدام بطريقه إلى الحج
في رحلة انطلقت من بريطانيا وناهزت ستة أشهر وصل العراقي آدم محمد أخيراً إلى إسطنبول متوجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج.
شاهد.. عراقي يصل إلى إسطنبول من بريطانيا سيراً على الأقدام بطريقه إلى الحج
العراقي آدم محمد يصل إلى إسطنبول / AA
24 يناير 2022

سيراً على الأقدام ومصطحباً عربة ذات ثلاث عجلات لنقل أغراضه وبرفقة كلب وجده أثناء مروره بصربيا، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول، وكان قد انطلق من بريطانيا يوم 1 أغسطس/آب الماضي متجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج.

وكان آدم قد وضع لنفسه هدفاً بأن يصل إلى الأراضي المقدسة في يوليو/تموز القادم.

وخلال حديثه إلى وكالة الأناضول قال آدم الذي يسكن بريطانيا منذ نحو 25 عاماً إنه "كان يوجد صوت بداخلي يقول إن بإمكاني السير طوال الطريق من منزلي إلى مكة، لم أستطع تجاهله، كان هذا الصوت بداخلي مثل البركان".

ولفت إلى أن استعداده للرحلة قد استغرق شهرين فقط، ومدت له في ذلك منظمة بريطانية يد العون.

وعند وصوله إلى إسطنبول قرر مواطن تركي يدعى متين أولوقوتش كان قد تعرف على قصة آدم عبر الإنترنت مساعدته ومرافقته بعد ذلك في رحلته.

في حين أفاد آخر يدعى محمد ديكمه بأنه ساعد الرجل العراقي خلال رحلته من ولاية تكيرداغ وصولاً إلى إسطنبول.

ومن المتوقع أن يمر العراقي آدم محمد بإزميت ويالوفا وبورصة وإسكي شهير وبوردو وأنطاليا ومرسين وهطاي التركية قبل عبوره باتجاه الأراضي السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us