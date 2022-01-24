قالت جماعة "الحوثي" اليمنية الاثنين إنها استهدفت قاعدة "الظفرة" الجوية في الإمارات، التي تضم قوات أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها من دون ذكر هدفهما وقصف منصة الصواريخ التي أطلقت الصاروخين.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان نشره عبر تويتر إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير (التابع للجماعة) نفذ عملية عسكرية واسعة استهدفت العمقين السعودي والإماراتي".

وأضاف سريع أن "العملية استهدفت قاعدة الظفرة الجوية وأهدافاً حساسة أخرى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية".

وقاعدة "الظفرة" تقع جنوبي أبو ظبي وهي مقر رئيسي للقوات الأمريكية بالمنطقة، وتأتي خلف قاعدة "العديد" في قطر، وشاركت القاعدتان في عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.

وتابع سريع: "جرى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة".

وقال إنه جرى "استهداف عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي بمنطقة شرورة (جنوب) ومناطق أخرى بالمملكة بعدد كبير من الطائرات المسيرة".

كما تحدث سريع عن استهداف جماعته لـ"مواقع حيوية وحساسة في منطقتَي جيزان وعسير" جنوبي السعودية بصواريخ باليستية من دون ذكر تفاصيل بالخصوص.

وذكر أن العملية "حققت أهدافها"، محذراً من أن جماعته جاهزة لتوسيع عملياتها في المرحلة المقبلة.

وقال سريع: "نجدد نصحنا للشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة ومعرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها"، على حد وصفه.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها، كما أعلنت لاحقاً قصف منصة صواريخ في محافظة الجوف اليمنية أُطلق منها الصاروخان.

فيما أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان إصابة مقيمين اثنين صباح اليوم جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" على منطقة جازان، وأفاد التحالف العربي في بيان باعتراض وتدمير لصاروخ باليستي آخر استهدف منطقة عسير جنوبي المملكة.

وبخلاف ذلك لم يصدر نفي أو تأكيد من السلطات الإماراتية أو السعودية حتى الساعة 08:30 (ت.غ) لما ورد في بيان الحوثيين عن استهدافات أخرى لأهداف في البلدين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ بداية الشهر الجاري، إذ صعدت جماعة الحوثي من هجماتها ضد الأهداف الإماراتية بعد أن كانت نادرة، كما عززت هجماتها تجاه الأراضي السعودية.

وفي المقابل كثفت مقاتلات التحالف العربي هجماتها ضد الأهداف الحوثية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.