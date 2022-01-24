سياسة
2 دقيقة قراءة
بوركينا فاسو.. تقارير تؤكد احتجاز رئيس البلاد على يد مجموعة من الجنود
على إثر اندلاع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد تنديداً بعجز السلطة عن مكافحة الجماعات المسلحة، كشفت وسائل إعلامية أجنبية احتجاز مجموعة من الجنود رئيس بوركينا فاسو روش كريستيان كابوري.
بوركينا فاسو.. تقارير تؤكد احتجاز رئيس البلاد على يد مجموعة من الجنود
احتجاز رئيس بوركينا فاسو روش كريستيان كابوري / AA
24 يناير 2022

أكّدت وسائل إعلامية أجنبية، الاثنين، احتجاز رئيس بوركينا فاسو روش كريستيان كابوري، على يد مجموعة من الجنود، ونقله إلى إحدى الثكنات العسكرية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ودبلوماسيون من غرب إفريقيا.

وجاء احتجاز الرئيس حسب المصادر، عقب سماع دوي إطلاق نار في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو، اثنتان منها في العاصمة واغادوغو.

ومن جانبها تحدّثت حكومة بوركينا فاسو الأحد، عن إطلاق نار داخل ثكنات عسكرية في البلاد، نافية في الوقت ذاته خبر استيلاء الجيش على السلطة.

ودعت الحكومة، على لسان متحدثها الرسمي الكاسوم مايغا المواطنين إلى التزام الهدوء.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي أن "المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدفع الناس للاعتقاد بأن الجيش استولى على السلطة".

وأضاف أن "الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات وتدعو السكان إلى التزام الهدوء".

وكانت مصادر أمنية أعلنت مقتل جنديين في الشمال، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، منددة بعجز السلطات عن التعامل مع هجمات الجماعات المسلحة التي تجتاح بوركينا فاسو منذ 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us