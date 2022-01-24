أكّدت وسائل إعلامية أجنبية، الاثنين، احتجاز رئيس بوركينا فاسو روش كريستيان كابوري، على يد مجموعة من الجنود، ونقله إلى إحدى الثكنات العسكرية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ودبلوماسيون من غرب إفريقيا.

وجاء احتجاز الرئيس حسب المصادر، عقب سماع دوي إطلاق نار في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو، اثنتان منها في العاصمة واغادوغو.

ومن جانبها تحدّثت حكومة بوركينا فاسو الأحد، عن إطلاق نار داخل ثكنات عسكرية في البلاد، نافية في الوقت ذاته خبر استيلاء الجيش على السلطة.

ودعت الحكومة، على لسان متحدثها الرسمي الكاسوم مايغا المواطنين إلى التزام الهدوء.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي أن "المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدفع الناس للاعتقاد بأن الجيش استولى على السلطة".

وأضاف أن "الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات وتدعو السكان إلى التزام الهدوء".

وكانت مصادر أمنية أعلنت مقتل جنديين في الشمال، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، منددة بعجز السلطات عن التعامل مع هجمات الجماعات المسلحة التي تجتاح بوركينا فاسو منذ 2015.