سياسة
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منها الإفراج عن سجناء.. إيران ترفض أي شروط مسبقة للاتفاق النووي مع أمريكا
قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية الاثنين إن طهران لم تقبل أبداً أي شروط مسبقة من جانب الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، وذلك تعليقاً على تصريحات كبير المفاوضين الأمريكيين حول ربط إفراج إيران عن سجناء أمريكيين بالاتفاق النووي.
منها الإفراج عن سجناء.. إيران ترفض أي شروط مسبقة للاتفاق النووي مع أمريكا
تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جاءت رداً على ما قاله كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين روبرت مالي
24 يناير 2022

رفضت إيران الاثنين أي شروط أمريكية مسبقة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بما في ذلك إطلاق سراح سجناء أمريكيين محتجزين لدى طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي: "إيران لم تقبل أبداً أي شروط مسبقة من جانب الولايات المتحدة... تصريحات المسؤول الأمريكي بشأن إطلاق سراح سجناء أمريكيين لدى إيران للاستهلاك المحلي".

وقال كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين روبرت مالي لرويترز الأحد إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ما لم تفرج طهران عن مواطنين أمريكيين محتجزين لديها.

وأكد مالي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مع إيران بينما لا تزال محتجزة أربعة مواطنين أمريكيين رهائن عندها.

وفيما يتعلق بالسجناء الأمريكيين الأربعة فإن من بينهم رجل الأعمال الإيراني-الأمريكي سياماك نمازي البالغ من العمر 50 عاماً ووالده باقر ذو الـ85 عاماً، وكلاهما أدين "بالتعاون مع حكومة معادية".

ولا يزال نمازي مسجوناً، وجرى الإفراج عن والده لأسباب طبية في 2018 وخُففت عقوبته لاحقاً إلى المدة التي قضاها. وعلى الرغم من أن نمازي الأب لم يعد مسجوناً يقول محامي الأسرة إنه ممنوع فعلياً من مغادرة إيران.

أما السجناء الآخرون فهم البريطاني مراد طهباز صاحب 66 عاماً والناشط في مجال البيئة ورجل الأعمال عماد شرقي البالغ من العمر 57 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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