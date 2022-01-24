بعد أن تعرض منزله في وقت سابق للسرقة خلال شهر فبراير/شباط 2019، خلال مباراة بين فريقه وفريق برشلونة في الكلاسيكو، مجدداً تعرض منزل مهاجم "ريال مدريد" كريم بنزيمة الواقع في منطقة فاخرة في سان سيباستيان دي لوس رييس بمدريد للمرة الثانية لسطو مسلح.

وحسبما أفادت الأجهزة الأمنية فإن الحادثة وقعت بين الساعة الثالثة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، قبل عودة بنزيمة وأفراد أسرته من مباراة إلتشي التي انتهت بالتعادل بين الفريقين 2-2.

ولا توجد إلى الآن أي معلومات عن قيمة المسروقات.

وتعد سرقة منزل بنزيمة حلقة في سلسلة من السرقات التي تعرض لها لاعبو أوروبا في مناطق مختلفة. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي الأول تعرض جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ونيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا لاعتداء خلال سطو مسلح على منزليهما في إنجلترا والبرتغال على الترتيب.

كما كان جيرار بيكي وأنسو فاتي ضحية لسطو مسلح على منزليهما في إسبانيا خلال مباراتين لبرشلونة.