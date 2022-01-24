أثار مقطع فيديو جدلاً واسعاً في إسرائيل، إذ يوثق المقطع اللواء في الشرطة الإسرائيلية، ورئيس وحدة سيف لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، جمال حكروش أثناء قفزه فوق مصاب بجروح خطيرة جراء عملية قتل دون تقديم أي مساعدة له.

وانتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في إسرائيل، وأثار حالة من الرأي العام دفعت كبار قيادات الأحزاب في إسرائيلي والوزراء المعنيين إلى التدخل.

المقطع المذكور نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ويعود إلى عام مضى، ويظهر فيه اللواء جمال حكروش وهو يقفز فوق الضحية ولا يقدم له أي مساعدة.

وحسب صحيفة هآرتس العبرية التي بثّت تقريراً مطولاً وتوثيقاً دقيقاً للحادثة، فإن اللواء حكروش، حسب التوثيق، وصل إلى مصنع حديد في بلدة كفركنا قضاء مدينة الناصرة، في الوقت الذي كانت في الأجواء متوترة جداً بين مدير المصنع غازي أمارة وعّمه فادي بسبب خلاف حول الأرض.

وتظهر الكاميرات دخول اللواء حكروش الذي شغل منصب رئيس شعبة إحباط الجريمة في حينه في تمام الساعة 12:02 ظهراً إلى المصنع كي يسدد ثمن بضاعة اشتراها.

وقال شهود عيان للصحيفة إن "اللواء بالشرطة كان شاهداً على الشجار الذي تخلله الضرب المتبادل، ثم ذهب فادي إلى المطبخ واستل سكيناً وطعن ابن أخيه غازي في صدره وهو الذي نزل وهو ينزف عن سلّم العمارة".

في تلك الأثناء، حسب هآرتس، تجاهل حكروش عملية القتل التي حصلت على مقربة منه ثم نزل وقفز فوق الجريح الذي توفي بعد ثوان فقط، كما تجاهل المهاجم.

في السياق، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف طلبه من مفتش الشرطة ياعكوف شبتاي تقديم توضحيات حول الحادثة المذكورة، مشيراً إلى أنه وافق على أن يخرج اللواء حكروش في إجازة إلى حين استكمال التحقيق في الحادث.

يشار إلى أن المجتمع العربي في أراضي 48 يشهد انتشاراً واسعاً للجريمة والعنف في صفوفه، وقد سجلت أكثر من 120عملية قتل عام 2021 وحده. وتُحمل القيادات الفلسطينية الشرطة الإسرائيلية مسؤولية انتشار السلاح، وتتهمها بغض الطرف عن مرتكبي الجرائم وعدم محاسبتهم.