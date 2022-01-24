أدى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة إسطنبول إلى تأثر نمط الحياة المعتاد بشكل سلبي وتعطل بعض الطرقات جراء الازدحام المروري، كما دفع شركة الخطوط الجوية التركية إلى إيقاف رحلاتها من مطار إسطنبول لوقت محدد.

والاثنين، أعلنت الخطوط الجوية التركية إيقاف رحلاتها الجوية من مطار إسطنبول حتى الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون، عبر تويتر، أنهم ينتظرون بقاء تأثير الأحوال الجوية السلبية لفترة أخرى في إسطنبول.

وقال: "قررنا إيقاف رحلاتنا الجوية من مطار إسطنبول حتى الساعة 4 يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري (الواحدة بتوقيت غرينتش) من أجل ضمان سلامة السفر ومنع تضرر مسافرينا".

وشهدت إسطنبول الاثنين تساقط كثيف للثلوج غطى المدينة برداء أبيض.

وتسبب تراكم الثلوج في بعض المناطق إلى ازدحام مروري جعل بعض المارة يختارون إكمال طريقهم مشياً بدل الانتظار ضمن وسائل النقل العامة.

وفي السياق، أعلنت بلدية إسطنبول، إيواء 1300 مشرد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعاماً لحيوانات الشوارع في 500 نقطة.​​​​​​​

كما أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، أن مراكز التسوق في المدينة ستغلَق عند الساعة 19:30 مساء الاثنين، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وقال يرلي قايا في تغريدة عبر تويتر: "أعزائي سكان إسطنبول، بسبب تساقط الثلوج بكثافة، والظروف الجوية السيئة في مدينتنا، ستغلق مراكز التسوق في المدينة عند الساعة 19:30".

وأضاف: "أود أن أشكر أبناء مدينتنا على صبرهم وتفهمهم".

يشار إلى أن عمل مراكز التسوق يبدأ العاشرة صباحا، وينتهي العاشرة مساء في حالات العمل الطبيعية.

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرتها ليل السبت- الأحد، وسط تدني درجة الحرارة إلى تحت الصفر.