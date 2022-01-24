سياسة
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للمرة الأولى منذ 14 عاماً.. الرئيس الجزائري يصل إلى القاهرة
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، في أول زيارة لرئيس جزائري إلى مصر منذ 14 عاماً.
للمرة الأولى منذ 14 عاماً.. الرئيس الجزائري يصل إلى القاهرة
وتعد زيارة تبون هي الأولى لرئيس جزائري لمصر، منذ نحو 14 عاماً. / AFP
24 يناير 2022

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان في استقبال تبون بمطار القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، التي أوضحت أن الزيارة تستمر لمدة يومين.

وتعد زيارة تبون هي الأولى لرئيس جزائري لمصر منذ نحو 14 عاماً.

وكانت آخر زيارة لرئيس جزائري إلى مصر، تلك التي أجراها عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس السابق) في 2008.

وزار السيسي الجزائر في يونيو/حزيران 2014، وكانت أول محطة خارجية له بعد انتخابه.

وتعتبر القاهرة ثالث وجهة عربية للرئيس الجزائري تبون منذ انتخابه رئيساً للبلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد زيارة سابقة للسعودية في فبراير/شباط 2020، ثم تونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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