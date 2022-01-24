دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الاثنين، إلى دعم تركيا في مواجهة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث دعا الاتحاد لتغيير سياساته بشكل جذري حيال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن يعمل الاتحاد من أجل عودة المزيد من السوريين والليبيين إلى بلدانهم، والحيلولة دون حدوث موجات هجرة جديدة، مشدداً أنه يتعين تقديم الدعم إلى تركيا من أجل عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم.

وحذر من أنه إذا تعرضت تركيا لموجة هجرة جديدة، فسيكون من الصعب إدامة الاتفاقية المبرمة مع أنقرة عام 2016 بشأن المهاجرين.

كما رأى سيارتو أنه "يتوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الأمن وبرامج التنمية الاقتصادية والصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عوضاً عن دعم الهجرة غير النظامية"، على حد قوله.