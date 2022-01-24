سياسة
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بسبب "اختلافات جوهرية".. استقالة مديرة الديوان الرئاسي في تونس
أعلنت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التونسي وأقرب مستشاري الرئيس قيس سعيد، استقالتها من منصبها بسبب اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بمصلحة البلاد.
بسبب "اختلافات جوهرية".. استقالة مديرة الديوان الرئاسي في تونس
يصف مسؤولون في الحكومة التونسية عكاشة بأنها أقرب مستشار لسعيد وأكثر من يثق به منهم / مواقع التواصل
24 يناير 2022

أعلنت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التونسي وأقرب مستشاري الرئيس قيس سعيد، استقالتها من منصبها بسبب اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بمصلحة البلاد.

وكانت عكاشة، أقرب مساعدي سعيد منذ وصوله إلى السلطة في فوز ساحق عام 2019، وخلال تحركاته في يوليو/تموز الماضي التي شملت تعليق عمل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية فيما يصفه معارضوه بالانقلاب.

وكتبت عكاشة على صفحتها بموقع فيسبوك: "دون الخوض في تفاصيل قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل، أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بمصلحة (تونس) الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب".

ولم يصدر بعد تصريح أو تأكيد رسمي لاستقالتها.

وقال مصدر سياسي: "الخلاف سببه دعم الرئيس لقرار وزير داخليته بإحالة ست قيادات أمنية كبرى، من بينها رئيس سابق لجهاز المخابرات، إلى التقاعد الوجوبي"، وفق حديثه لوكالة رويترز.

ويصف مسؤولون في الحكومة التونسية ودبلوماسيون أجانب وموظفون سابقون في الرئاسة عكاشة بأنها أقرب مستشار لسعيد وأكثر من يثق به منهم وأن كل التعاملات معه تقريباً تجرى من خلالها.

واستقال عدة مستشارين كبار أيضاً من العمل مع سعيد منذ انتخابه دون أن يستبدل أياً منهم.

وقد أثار استيلاء سعيد على سلطات واسعة وخططه المعلنة لإعادة صياغة الدستور الشكوك إزاء النظام الديمقراطي في تونس، القائم منذ نحو عشرة أعوام وعرقل سعي البلاد للحصول على خطة إنقاذ دولية لماليتها العامة.

وأطلق الرئيس مشاورات عامة عبر الإنترنت قبل صياغة دستور جديد يقول إنه سيُطرح للاستفتاء، لكنه لم يجلب أطرافاً رئيسية من السياسيين أو المجتمع المدني إلى العملية.

ومع أن إجراءاته حظيت بدعم واسع على ما يبدو في البداية بين التونسيين المتعبين من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، فقد عبَّر زعماء سياسيون عن معارضة متزايدة.

ووعد سعيد بالحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد وأشعلت فتيل الربيع العربي، لكن منتقدين يتهمون قوات الأمن باستخدام أساليب أكثر عدوانية بحق المعارضين.

ويقول مانحون غربيون رئيسيون في محادثات خاصة إن من المستبعد أن يحصل سعيد على المساعدة الدولية المطلوبة لتمويل الميزانية ومدفوعات الديون، بدون نهج سياسي أكثر شمولاً أو اتفاق واسع على الإصلاحات الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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