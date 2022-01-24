سياسة
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وفاة "آرتوك بي" أحد أبرز ممثلي مسلسل "قيامة أرطغرل"
أعلنت وسائل إعلام تركية وفاة الممثل آيبيرك بيكجان عن عمر ناهز 51 عاماً، بعد إصابته بمرض السرطان في الرئتين. وسط حالة من الحزن في الأوساط الفنية والثقافية ومحبي مسلسل قيامة ارطغرل التاريخي.
وفاة "آرتوك بي" أحد أبرز ممثلي مسلسل "قيامة أرطغرل"
توفي بيكجان بسبب إصابته بسرطان الرئتين / AA
24 يناير 2022

نعت وزارة الثقافة التركية الاثنين، الممثل الشهير آيبيرك بيكجان أحد أبطال المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل، والذي أدى فيه شخصية آرتوك بي طبيب القبيلة.

وأعلنت عدد من وسائل الإعلام المحلية في تركيا وفاة الممثل الشهير في أحد المشافي بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر يناهز 51 عاماً.

وهز خبر الوفاة الساحة الفنية في تركيا، لما حظي به الممثل بكجان من حضور ومشاركته في أعمال فنية متعددة.

من جانبه نعى الناطق باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الممثل بيكجان، وعبر عن حزنه بعد سماع الخبر مستذكراً دوره الشهير في مسلسل قيامة أرطغرل.

فيما انتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي التركية والعربية، وسط حالة من الحزن على فقد هذه الشخصية الفنية وارتباطها بشعبية مسلسل قيامة أرطغرل الذي اشتهر في المنطقة العربية والعالم.

مصدر:TRT عربي
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