نعت وزارة الثقافة التركية الاثنين، الممثل الشهير آيبيرك بيكجان أحد أبطال المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل، والذي أدى فيه شخصية آرتوك بي طبيب القبيلة.

وأعلنت عدد من وسائل الإعلام المحلية في تركيا وفاة الممثل الشهير في أحد المشافي بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر يناهز 51 عاماً.

وهز خبر الوفاة الساحة الفنية في تركيا، لما حظي به الممثل بكجان من حضور ومشاركته في أعمال فنية متعددة.

من جانبه نعى الناطق باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الممثل بيكجان، وعبر عن حزنه بعد سماع الخبر مستذكراً دوره الشهير في مسلسل قيامة أرطغرل.

فيما انتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي التركية والعربية، وسط حالة من الحزن على فقد هذه الشخصية الفنية وارتباطها بشعبية مسلسل قيامة أرطغرل الذي اشتهر في المنطقة العربية والعالم.