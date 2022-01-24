سياسة
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ليس لدى الروس نية لخفض التوتر.. أمريكا تضع 8500 عسكري بحالة تأهب
أعلن البنتاغون، أنّ الولايات المتّحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهّب قصوى، استعداداً لاحتمال نشرهم إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا، مؤكداً أنّه "ليست لدى الروس حالياً نيّة لخفض حدّة التوتّر".
ليس لدى الروس نية لخفض التوتر.. أمريكا تضع 8500 عسكري بحالة تأهب
جون كيربي:  من الواضح جدّاً أنّه ليست لدى الروس حالياً نيّة لخفض حدّة التوتّر / AA
24 يناير 2022

أعلن البنتاغون الاثنين، أنّ الولايات المتّحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهّب قصوى، استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي، إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنّ "عدد العسكريين الذين وضعهم وزير الدفاع في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري"، مؤكّداً أنّه "في الوقت الراهن لم يُتّخذ أيّ قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة، لكن من الواضح جدّاً أنّه ليست لدى الروس حالياً نيّة لخفض حدّة التوتّر".

وفي سياق متصل، يعتزم مسؤولون روس وأوكرانيون، الاجتماع على طاولة المفاوضات لبحث الأزمة الحالية، يوم الأربعاء القادم، في العاصمة الفرنسية باريس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبها، أكّدت الولايات المتحدة أنّه ليس هناك "أيّ اختلاف" مع الأوروبيين بشأن فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا في حال غزت أوكرانيا، ولا بشأن مدى التهديد الوشيك الذي تشكّله روسيا على جارتها الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس: "لا يوجد غموض أو أي اختلاف"، مضيفاً: "نعرف ذلك ويعرف ذلك الاتحاد الروسي".

وفي وقت سابق الاثنين، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى "تجنّب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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