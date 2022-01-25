سياسة
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كأس الأمم الإفريقية.. قتلى وجرحى في تدافع أمام ملعب بالكاميرون
لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح 50 آخرون في تدافع يوم الاثنين خارج ملعب لكرة القدم في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية. من جانبه أعلن الاتحاد الإفريقي الذي ينظم المسابقة القارية أنه "يحقق بالوضع ويحاول الحصول على تفاصيل أكثر".
كأس الأمم الإفريقية.. قتلى وجرحى في تدافع أمام ملعب بالكاميرون
ثمانية أشخاص على الأقل لقو مصرعهم وجرح 50 آخرون في تدافع خارج ملعب بالكاميرون / AP
25 يناير 2022

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح 50 آخرون في تدافع الاثنين خارج ملعب لكرة القدم في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية، وفق وسائل إعلام رسمية.

وحاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة بين منتخبَي الكاميرون وجزر القمر.

وعلى الرغم من خفض سعة الملعب الذي يتسع لستين ألف مشاهد بسبب إجراءات كورونا فإن الطاقة الاستيعابية يجري رفعها من ستين إلى 80% عندما يلعب أسود الكاميرون على أرضهم.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة الكاميرونية: "جرى تسجيل ثماني وفيات لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينيات من العمر، إضافة إلى طفل وجثة أخذها أفراد من العائلة".

وأضافت الوزارة أن الجرحى نقلوا "فوراً بواسطة سيارات الإسعاف الى المستشفيات، لكن ازدحام السير أبطأ عملية النقل".

وأشارت الوزارة الى أن نحو 50 شخصاً أصيبوا في التدافع بينهم شخصان جراحهما متعددة واثنان آخران إصابتهما خطيرة في الرأس".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم اللجنة المنظِّمة لكأس الأمم الأفريقية أبيل مبينغ لوكالة الصحافة الفرنسية: "حصل تدافع كما يمكن أن يحدث عندما يوجد ازدحام. نحن بانتظار الحصول على معلومات موثوقة حول عدد الضحايا في هذا الحادث المأساوي".

وأعلن الاتحاد الإفريقي الذي ينظم المسابقة القارية في بيان أنه "يحقق بالوضع ويحاول الحصول على تفاصيل أكثر حول ما حدث".

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على الإنترنت أنه أرسل أمينه العام إلى "عيادة المشجعين في المستشفى في ياوندي"، لافتاً إلى أنه "على اتصال مستمر مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية".

ونشر وزير الصحة الكاميروني ماناودا مالاشي صوراً له على تويتر وهو يزور مستشفى يعالج المصابين في الحادث.

وكتب "يجري عمل كل شيء لتأمين عناية طبية مجانية لهم إضافة إلى الدعم الأفضل".

وعلى أرض الملعب قبل انتشار نبأ التدافع ضمنت الكاميرون وصولها إلى ربع نهائي الكأس، ومن المقرر أن تواجه غامبيا في دوالا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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