قالت البحرية الأمريكية إن 7 عسكريين أصيبوا وتمكّن طيّار من القفز من طائرته الاثنين، في حادث وقع بينما كانت الطائرة وهي من طراز F-35 C تهبط على حاملة الطائرات "يو.إس.إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت خلال "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الطيار "تمكّن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي".

وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما عولج أربعة على متن حاملة الطائرات. وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.