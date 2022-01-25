سياسة
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إصابة 7 في حادث خلال هبوط طائرة F-35 على حاملة طائرات أمريكية
أصيب 7 من عناصر البحرية الأمريكية خلال هبوط طائرة من طراز F-35 C على حاملة الطائرات "يو.إس.إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.
إصابة 7 في حادث خلال هبوط طائرة F-35 على حاملة طائرات أمريكية
إصابة 7 عسكريين خلال هبوط طائرة من طراز F-35 C على حاملة طائرات أمريكية - أرشيفية / Others
25 يناير 2022

قالت البحرية الأمريكية إن 7 عسكريين أصيبوا وتمكّن طيّار من القفز من طائرته الاثنين، في حادث وقع بينما كانت الطائرة وهي من طراز F-35 C تهبط على حاملة الطائرات "يو.إس.إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت خلال "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الطيار "تمكّن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي".

وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما عولج أربعة على متن حاملة الطائرات. وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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