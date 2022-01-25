سياسة
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ميتا تقول إنها تصنع حاسوباً خارقاً سيكون "الأسرع" في العالم.. ما الهدف منه؟
أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقاً تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم، وقالت إن الانتهاء من العمل منه سيكون في منتصف العام الجاري.
ميتا تقول إنها تصنع حاسوباً خارقاً سيكون "الأسرع" في العالم.. ما الهدف منه؟
خوادم في مركز البيانات الخاص بشركة فيسبوك  / Facebook
25 يناير 2022

قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك إنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقاً تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه منتصف العام الجاري.

وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذياً.

وقالت الشركة: "لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضاً، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)".

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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