سياسة
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حصيلة قياسية.. وقف مليونَي مهاجر خلال 2021 على الحدود الأمريكية الجنوبية
أفادت إحصاءات رسمية بأن الولايات المتحدة وقفت نحو مليونَي مهاجر حاولوا دخولها من الحدود الجنوبية خلال عام 2021، في ما يُعدّ حصيلة قياسية لأعداد الموقوفين من المهاجرين.
حصيلة قياسية.. وقف مليونَي مهاجر خلال 2021 على الحدود الأمريكية الجنوبية
السلطات الأمريكية توقف نحو مليونَي مهاجر حاولوا العبور إلى البلاد من الحدود الجنوبية خلال 2021
25 يناير 2022

وقفت السلطات الأمريكية نحو 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتوقيفات على الحدود الجنوبية إلى ما يقرب من المليونين، في حصيلة قياسية.

وسارع الحزب الجمهوري إلى اتهام الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بخلق "أزمة إنسانية غير مسبوقة".

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال في بيان: "خلال فترة حكهم تزدهر الكارتيلات والمهرّبين، فيما مسؤولو الحدود مرهقون ومجتمعاتنا أقل أمناً".

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في بداية جائحة كورونا، لكن الوتيرة بدأت بالازدياد في وقت لاحق عام 2020، لترتفع بشكل كبير منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني العام الماضي.

وترافق وصوله إلى البيت الأبيض مع وعد بمعاملة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين، ما أدّى إلى ازدياد وتيرة وصول مهاجرين غير مسجلين فارّين من الفقر والعنف في بلدانهم.

وتختلف أرقام المهاجرين في الصيف عن الأرقام الفصلية.

فالطقس بالغ الحرارة عادة يؤدي إلى تراجع عدد الساعين للعبور، غير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت إن عدداً "غير مسبوق" من المهاجرين، قرابة 200 ألف، جرى اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني الحدود الأمريكية-المكسيكية في يوليو/تموز.

ويمثّل المهاجرون عبئاً إنسانياً ولوجستياً ومالياً على الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، وخصوصاً مع وعدها بعدم إعادة قاصرين يصلون من دون أولياء أمر.

وجهود الإدارة لإصلاح نظام الهجرة متوقفة في الكونغرس، ويُتوقّع أن تكون المسألة في صلب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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