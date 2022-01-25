أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا تأجيل الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء.

وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين في تغريدة: "نظراً إلى استمرار الظروف الجوية السيئة لن يكون هبوط وإقلاع للطائرات على مدارج مطار إسطنبول، وسيستمر الإغلاق حتى الساعة 13:00 يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري".

ومنذ يومين تشهد مدينة إسطنبول موجة ثلجية كثيفة أثرت سلباً على حركة المرور والمطارات.

من جانبه أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا حظر خروج السيارات الخاصة إلى شوارع المدينة حتى ظهر الثلاثاء بسبب كثافة الثلوج.

وأوضح قايا في تغريدة أن الحظر سيستمر حتى الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال: "التقارير الواردة من الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال استمرار موجة الثلوج في مدينتنا، لذا قررنا حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع حتى الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء".

وأضاف أن حظر دخول وخروج السيارات إلى مدينة إسطنبول سيستمر حتى إشعار آخر.