سياسة
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تقرير للبنك الدولي: كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير النخبة
البنك الدولي يقول في بيان صحفي الثلاثاء إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر على المدى الطويل". ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر.
تقرير للبنك الدولي: كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير النخبة
يصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر - أرشيفية / AP
25 يناير 2022

قال البنك الدولي في بيان صحفي الثلاثاء مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يعرّض الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر على المدى الطويل".

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي عام 2019 نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم تنفذ إصلاحات.

ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلداً كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامَي 1975 و1990.

وقال البيان الصحفي نقلاً عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني خريف 2021: "الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية.

"وقد استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وأضاف البنك في البيان الصحفي أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها: "إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".

وأضاف: "بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك بالشروع في هذا المسار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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