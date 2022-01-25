قال يمنيون إن خدمات الإنترنت عادت إلى حد كبير في البلاد الثلاثاء بعد انقطاع استمر أربعة أيام عقب ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للاتصالات.

وأشاد حسين العزي نائب وزير خارجية جماعة الحوثي الموالية لإيران في تغريدة على تويتر بجهود إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات، قائلاً: "إلى كل الأصدقاء والمحبين: افتقدناكم".

وتتحكم جماعة الحوثي بخدمات الإنترنت والاتصالات في جميع محافظات اليمن، بما فيها الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لوجود مؤسسة الاتصالات السلكية واللا سلكية في صنعاء، وكابل "فالكون" البحري المزود للمحافظات (البوابة الرئيسية للاتصالات) في الحديدة (غرب).‎

وقال مرصد (نتبلوكس) لمراقبة انقطاعات الإنترنت الساعة العاشرة من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش إن الخدمات بدأت تعود.

وأدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بين حكومة معترف بها دولياً ومقرها مدينة عدن في جنوب البلاد وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على الشمال بدرجة كبيرة.

وقال التحالف إن ضرباته الجمعة كانت تستهدف القدرات العسكرية لجماعة الحوثي في الحديدة، وهي نقطة الارتكاز الرئيسية لشبكة الاتصالات تحت سطح البحر في البلاد.

وأدى انقطاع الخدمة إلى عرقلة التحويلات النقدية لليمنيين في الخارج. ودفعت الحرب وما تبعها من انهيار اقتصادي الملايين إلى براثن الفقر وآخرين في أجزاء من البلاد إلى شفا مجاعة.