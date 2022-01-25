تعهّد المرشح اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور بإعادة فتح سفارة بلاده في دمشق حال فوزه، مؤكداً أن إغلاقها كان قراراً غير صائب.

وفي رده على سؤال قناة "فرانس 5" مساء الأحد حول إعادة فتح السفارة في دمشق، قال زمور: "نعم أعتقد أن غلقها كان خطأ، كما أعتقد أنه من الخطأ شيطنة (رئيس النظام السوري) بشار الأسد".

وأضاف أن قرار غلق السفارة ناجم عن سياسات فرنسا السابقة التي تستغل ملف "حقوق الإنسان" باعتبارها ذريعة، "ما أوصل فرنسا إلى طريق مسدود، وأفقدها الكثير من التأثير الذي كان لديها سابقاً".

وتابع: "لست من محبي الأخلاقية السياسية.. ولا أعترف إلا بالأنظمة القائمة، فلو أن الأسد خسر لكانت توجد الآن دولة إسلامية".

وكان زمور أعلن ترشُّحه في تسجيل مصوَّر نُشر على يوتيوب، تضمن تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهُّدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.

وخلال إعلان ترشُّحه قال زمور، وهو يهودي من أصل جزائري: "لم يعُد الوقت مناسباً لإصلاح فرنسا، بل إنقاذها"، لافتاً إلى أن الفرنسيين "لم يعودوا قادرين على تمييز بلادهم".

وزمور الذي يُعرف أيضاً بـ"ترمب فرنسا" يعتنق مبدأ "الاستبدال العظيم" الذي يحظى بشعبية واسعة في الأوساط اليمينية المتطرفة، ويرى ضرورة مواجهة المهاجرين العرب والمسلمين أوروبا "لإنقاذ العرق الأبيض والحفاظ على بقائه"، وفق مجلة "دير شبيغل" الألمانية.