اعترف البابا السابق بنديكت السادس عشر بإدلائه ببيان خاطئ في تحقيق بشأن اعتداء جنسي على الأطفال، قائلاً إنه أبلغ المحققين في ألمانيا عن طريق الخطأ أنه لم يحضر اجتماعاً عُقد في عام 1980 عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ.

وجاء اعتراف البابا السابق، يوم الاثنين، بعد تقرير صدر الأسبوع الماضي يتناول الانتهاكات التي وقعت في الأبرشية من عام 1945 وحتى عام 2019.

ويزعم التقرير أن البابا السابق فشل في اتخاذ إجراءات ضد رجال الدين في أربع حالات من الانتهاكات المزعومة عندما كان رئيس أساقفتها بين عامي 1977 و 1982.

وكان من بين تلك الحالات نقل أحد هؤلاء الكهنة إلى ميونيخ للخضوع للعلاج، في عهد بينديكت في عام 1980. ثم سُمح للكاهن باستئناف العمل الرعوي. وهو قرار قالت الكنيسة إنه اتخذه مسؤول من رتبة دنيا دون استشارة رئيس الأساقفة.

وفي عام 1986 تلقى الكاهن حكماً مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش بصبي.

وزعم التقرير الألماني الذي نُشر الخميس الماضي أن 497 اعتداءً جرى ارتكابها في الفترة الممتدة بين عامي 1945 و2019. مع توثيق أسماء 65 معتدياً، بعضهم ثبتت جريمته، وبعضهم لا يزال مشتبهاً به.

وحسب الخبراء، فإن عدد الجرائم غير المبلغ عنها قد يكون أكبر من ذلك بكثير.