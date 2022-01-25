أدّت عائشة مالك اليمين الاثنين لتكون قاضية بالمحكمة العليا في باكستان حيث تكافح النساء غالباً لتحقيق العدالة، لا سيما في القضايا التي تنطوي على اعتداء جنسي.

وأدار رئيس المحكمة العليا جولزار أحمد أداء عائشة اليمين في إسلام أباد. وكان الحدث تطوراً مثيراً للجدل للنظام القضائي الباكستاني الذي يهيمن عليه الذكور.

وتدفقت التهاني، إذ غرد رئيس الوزراء عمران خان على تويتر، قائلاً: ”أتمنى لها كل التوفيق”.

كما شاركت السناتور الباكستانية شيري رحمان صورة عائشة مالك في أثناء أداء اليمين على تويتر. وغرّد وزير الخارجية شاه محمود قريشي، قائلاً إن أداء مالك لليمين ”كان يوماً عظيماً لباكستان”.

وكانت عملية ترقية مالك من المحكمة العليا الإقليمية في البنجاب التي انضمت إليها عام 2012 مثيرة للجدل بشكل غير عادي، إذ يجب أن توصي لجنة قضائية مكونة من 9 أعضاء بترقية القضاة، وأيد 5 من أعضاء الهيئة تعيين مالك فيما عارضه الـ4 الآخرون.

ويأمل حلفاء مالك أن يمهد تعيينها الطريق لمزيد من الترقيات للنساء في المحاكم الباكستانية.

وعملت مالك سابقاً في محكمة لاهور العليا، وهي ثاني أعلى محكمة في النظام القضائي.

ووفقاً لموقع الإنترنت الخاص بالمحكمة العليا تلقت عائشة مالك تعليمها المبكر من مدارس باريس ونيويورك، وحصلت لاحقاً على شهادتها في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.