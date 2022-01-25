خلال الأشهر القليلة الماضية، نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رفع حالة التأهب القصوى لدى الغرب وشغل الرأي العام العالمي باحتمالية هجوم روسي على أوكرانيا.

وتزداد حدة التوتر الروسي الغربي، في ظل استمرار حشد موسكو مزيداً من قواتها على حدود أوكرانيا، وهي قوات تفوق عددها 100 ألف جندي، حسب تصريحات أمريكية.

وتتواصل إثر ذلك التحذيرات الغربية لروسيا، ومحاولة تدارك أي حرب قد تشنّها على أوكرانيا في ظل التصعيد.

ويرى محلّلون أنّه سواء هاجمت روسيا أوكرانيا أم لم تهاجمها مطلقاً، فإنّها تحقّق الآن مكاسب استراتيجية كبرى، وهو ما يشير إليه مراقبون بـ"فخ بوتين"، الذي سقط فيه الغرب بالفعل.

تأهّب وتحذيرات غربية

ترد موسكو على ما تتناقله دوائر الحكم والنخب الغربية حول غزو روسي محتمل لأوكرانيا، بزعم أنّ لديها الحق في نقل وحداتها العسكرية في أي مكان داخل أراضيها، ورفضت الاتهامات قائلة إنّه لا نية لديها لشنّ تحرّكات "عدوانية" تجاه أوكرانيا.

ولكنّ خبراء يحذّرون من قبول مزاعم روسيا لما لها من سوابق عدوانية في الماضي القريب تجاه أوكرانيا، حيث غزتها بالفعل مرتين خلال العقد الماضي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ووسط مخاوف بحق مدى الجاهزية العسكرية للجيش الأوكراني، بدأ الغرب يحشد قواته وعتاده لصدّ أيّ هجوم روسي محتمل، حيث عملت بريطانيا والولايات المتحدة على تزويد كييف بأنظمة أسلحة مضادة للدروع وأسلحة دفاعية.

وأعلنت واشنطن الاثنين، وضع ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهّب قصوى، استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي، إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا، فيما تجدّد واشنطن باستمرار تلويحها بعقوبات غير مسبوقة تفرضها على موسكو حال أقدمت على الغزو.

روسيا كقوة عظمى

تعاني موسكو من حالة تراجع في مختلف المجالات، حيث بات اقتصادها يعتمد بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية والمواد الخام، وتتّجه مختلف المؤشّرات الاجتماعية إلى الأسوأ.

وجرّاء ذلك، يذهب مراقبون إلى أنّ بوتين حالياً في حالة بحث عن وسائل أخرى لدعم شرعيته، مثل تقديم نفسه على أنه خليفة الاتحاد السوفياتي، والتحريض على "بث الذعر الجماعي الذي تغذيه الدعاية السلبية والتي تركز على غدر الغرب؛ والأهم من ذلك، بناء اعتقاد شعبي في مكانة روسيا كقوة عظمى"، وفق ما ورد في مقال بقلم كارولين دي جروتر، بمجلة "فورين بوليسي".

وتضيف الكاتبة أنّ قدرة بتوين على تعزيز تلك الصورة أكثر من أي شيء آخر، هي حقيقة أنّ الولايات المتحدة والغرب عامةً يبدون وكأنهم "يأخذون روسيا على محمل الجد ويتصرّفون بطريقة تعطي مصداقية لغطرسة الرئيس الروسي".

"فخ بوتين"

يرى متابعون أنّ الأسابيع القليلة الماضية كانت مفيدة للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أولاً، حيث ذكّر العالم ضمنيّاً بما يمكنه فعله إذا أراد ذلك؛ والدليل على ذلك هو مدى خوف الغرب من تنفيذ بوتين للهجوم.

ويضاف إلى ذلك اتّهام رئيسة وزراء استونيا كاجا كالاس، للزعيم الروسي بانتهاج الضغط العسكري للتأثير على من يمكنه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في إشارة إلى محاولة بوتين ثني الناتو عن قبول عضوية أوكرانيا جرّاء التخوّف من غزو روسي محتمل.

واستطاع "الفخ" الذي نصبه الرئيس الروسي للغرب بإظهار مدى الانقسام بين الدول الغربية إلى حد كبير، فبدلاً من تجهيز قوة ردع مشتركة، اختلفت تلك الدول في تعاطيها مع الأزمة، حيث رفضت ألمانيا على سبيل المثال، فكرة دعم أوكرانيا عسكرياً، ما أثار حفيظة الأخيرة الّتي اتّهمت برلين بـ"تشجيع" بوتين.

وأخيراً أظهر الزعيم الروسي لأوكرانيا وغيرها من الدول التابعة للاتحاد السوفيتي السابق، والتي تتحالف مع الغرب حالياً، أنّ "حلفاءها الغربيين ضعفاء ومتردّدون في مواجهة التهديدات الوجودية"، وأنّهم لن يتمكّنوا في نهاية المطاف سوى من فرض العقوبات المزعومة، ولن يدافعوا عن الأوكرانيين عسكرياً، وهي الرواية التي يحاول تكريسها بوتين لأوكرانيا: "أنت وحدك"، حسب ما ذكرت دي جروتر.