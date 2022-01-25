سياسة
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الكرملين: التحركات الأمريكية بشأن أوكرانيا تزيد التوتر
الكرملين يعرب عن قلقه من التحركات والتصريحات الأمريكية بشأن التوتر بين موسكو وأوكرانيا. وأضاف في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد هذا الأسبوع مباحثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث تطورات الوضع.
الكرملين: التحركات الأمريكية بشأن أوكرانيا تزيد التوتر
الكرملين: التحركات الأمريكية بشأن أوكرانيا تزيد التوتر / Reuters
25 يناير 2022

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء عن قلقها من التحركات والتصريحات الأمريكية بشأن التوتر بين موسكو وأوكرانيا.

وقال "الكرملين" في بيان إن التحركات الأمريكية "تزيد من حدة التوترات ونتابعها بحذر بالغ"، حسبما نقلت صحيفة "ذا موسكو تايمز" المحلية.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد هذا الأسبوع مباحثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث تطورات الوضع بين كييف وموسكو.

وأردف البيان بأن أي تحرك أمريكي لوضع القوات في حالة تأهب "لا يؤثر على المحادثات بين موسكو وواشنطن لانتهاء المرحلة الحالية من المحادثات".

وأمس انتقدت كييف سحب الولايات المتحدة بعض دبلوماسييها من كييف خشية تنامي التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار إجلاء دبلوماسيين من كييف "سابق لأوانه"، مشيراً إلى أن الموقف الأمريكي تجاه الدبلوماسيين يدل على "الحذر المفرط".

وكانت واشنطن دعت الأحد رعاياها المقيمين في أوكرانيا إلى "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوّية التجارية أو وسائل النقل الأخرى.

ومؤخراً حذرت الإدارة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل على أوكرانيا، مدعية أن "موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدام عملاء سريين لتبرير الغزو".

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها مؤخراً بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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