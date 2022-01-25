سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بالتخلص من الأسلحة في المدينة.. تَعرَّفْ خطته
رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بتخليص المدينة من الأسلحة النارية عبر نشر عناصر شرطة بلباس مدني في الشوارع. وكانت المدينة شهدت سلسلة أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة قتل فيها شرطي.
رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بالتخلص من الأسلحة في المدينة.. تَعرَّفْ خطته
أدامز قال إن العنف بواسطة الأسلحة النارية هو أزمة عامة تهدد كل زاوية في المدينة / AA
25 يناير 2022

وعد رئيس بلدية نيويورك الجديد إريك أدامز الاثنين بتخليص المدينة من الأسلحة النارية عبر نشر عناصر شرطة بلباس مدني في الشوارع بعد سلسلة أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة قتل فيها شرطي.

وقال رئيس البلدية الأمريكي-الإفريقي الذي كان شرطياً سابقاً أثناء إعلانه عن تدابير أمنية جديدة إن "العنف بواسطة الأسلحة النارية هو أزمة عامة تهدد كل زاوية في المدينة".

وأضاف أدامز المنتمي إلى الحزب الديموقراطي: "الأمن العام أولوية في إدارتي، ولذلك سنزيل الأسلحة النارية من شوارعنا ونحمي السكان ونخلق مدينة آمنة مزدهرة وعادلة لكل النيويوركيين".

وفاز أدامز برئاسة بلدية نيويورك بناء على برنامج انتخابي يركز على إرساء الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت نيويورك أخيراً سلسلة حوادث عنف، فقد قتل شرطي في 22 من العمر وأصيب آخر بجروح خطيرة بالرصاص الجمعة خلال عملية للشرطة للتصدي لأعمال عنف في حي هارلم في نيويورك.

قبل أسبوع من ذلك قتلت بورتوريكية في 19 من عمرها بالحي نفسه في مطعم للوجبات السريعة.

في 15 يناير/كانون الثاني قتلت أمريكية في الأربعين على يد رجل مصاب باضطرابات نفسية دفعها نحو سكة مترو بينما كان قطار يدخل محطة في تايمز سكوير.

وتنص الخطة التي أعلنها على إعادة دوريات عناصر الشرطة بلباس مدني، والتي كانت توقفت بعد مقتل الأمريكي-الإفريقي جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us