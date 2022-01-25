وعد رئيس بلدية نيويورك الجديد إريك أدامز الاثنين بتخليص المدينة من الأسلحة النارية عبر نشر عناصر شرطة بلباس مدني في الشوارع بعد سلسلة أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة قتل فيها شرطي.

وقال رئيس البلدية الأمريكي-الإفريقي الذي كان شرطياً سابقاً أثناء إعلانه عن تدابير أمنية جديدة إن "العنف بواسطة الأسلحة النارية هو أزمة عامة تهدد كل زاوية في المدينة".

وأضاف أدامز المنتمي إلى الحزب الديموقراطي: "الأمن العام أولوية في إدارتي، ولذلك سنزيل الأسلحة النارية من شوارعنا ونحمي السكان ونخلق مدينة آمنة مزدهرة وعادلة لكل النيويوركيين".

وفاز أدامز برئاسة بلدية نيويورك بناء على برنامج انتخابي يركز على إرساء الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت نيويورك أخيراً سلسلة حوادث عنف، فقد قتل شرطي في 22 من العمر وأصيب آخر بجروح خطيرة بالرصاص الجمعة خلال عملية للشرطة للتصدي لأعمال عنف في حي هارلم في نيويورك.

قبل أسبوع من ذلك قتلت بورتوريكية في 19 من عمرها بالحي نفسه في مطعم للوجبات السريعة.

في 15 يناير/كانون الثاني قتلت أمريكية في الأربعين على يد رجل مصاب باضطرابات نفسية دفعها نحو سكة مترو بينما كان قطار يدخل محطة في تايمز سكوير.

وتنص الخطة التي أعلنها على إعادة دوريات عناصر الشرطة بلباس مدني، والتي كانت توقفت بعد مقتل الأمريكي-الإفريقي جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.