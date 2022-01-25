سياسة
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من جديد.. شرطة بريطانيا تحقق بخرق قواعد كورونا بمقر رئاسة الوزراء
أكدت الشرطة البريطانية الثلاثاء أنها تحقق بخرق قواعد الإغلاق في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بداونينج ستريت بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي دليلاً على إقامة سلسلة من التجمعات.
من جديد.. شرطة بريطانيا تحقق بخرق قواعد كورونا بمقر رئاسة الوزراء
يكافح جونسون من أجل بقائه السياسي بعد سلسلة من المزاعم كشفت أن موظفيه أقاموا حفلات خلال فترة الإغلاق / AP
25 يناير 2022

ستحقق الشرطة البريطانية في مزاعم عن خرق لقواعد الإغلاق في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بداونينج ستريت بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي دليلاً على إقامة سلسلة من التجمعات.

ويكافح جونسون من أجل بقائه السياسي بعد سلسلة من المزاعم كشفت أن موظفيه أقاموا حفلات خلال الفترة التي فُرضت فيها أشد القواعد صرامة في أوقات السلم ببريطانيا.

وكشفت المزاعم التي ظهرت في وقت متأخر من الاثنين أنه خرق قواعد الإغلاق التي فرضها للحد من تفشي كوفيد-19 عن طريق حضوره حفل عيد ميلاد مفاجئ في داونينج ستريت حين كانت التجمعات داخل الأماكن المغلقة محظورة.

وتأتي المزاعم الجديدة إضافة إلى قائمة طويلة من مزاعم خرق قواعد الإغلاق في داونينج ستريت ومن بينها حفل قال جونسون إنه حضره ظناً منه أنه فاعلية خاصة بالعمل.

وقالت كريسيدا ديك مفوضة شرطة العاصمة الثلاثاء إن الشرطة ستحقق الآن في هذه المزاعم. وتابعت: "أستطيع أن أؤكد أن شرطة العاصمة تحقق حالياً في إقامة عدد من الفاعليات في داونينج ستريت والقاعة البيضاء خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بخرق محتمل لقواعد كوفيد-19".

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن التحقيق الذي تجريه المسؤولة البارزة سو جراي لا يزال مستمراً ويوجد تواصل مستمر مع شرطة العاصمة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن نشر تقريرها ربما يتأجل وكان من المتوقع أن يُكشف عنه هذا الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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