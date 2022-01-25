سياسة
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تَعرَّف قرارات ولاية إسطنبول لمواجهة الآثار السلبية لتساقط الثلوج الكثيف
أعلن والي إسطنبول عن القرارات التي اتخذتها الولاية مؤخراً لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تساقط الثلوج بكثافة على المدينة، ما أثّر سلبياً على شكل حياة السكان وحركة المرور. إليكم أهمها.
تَعرَّف قرارات ولاية إسطنبول لمواجهة الآثار السلبية لتساقط الثلوج الكثيف
ولاية إسطنبول تتخذ جملة من القرارات الساعية لمواجهة الآثار السلبية التي سببها هطول الثلوج بكثافة على المدينة / AA
25 يناير 2022

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا عن عدد من التدابير التي اتُّخِذت لمواجهة الآثار السلبية التي نجمت عن تساقط الثلوج خلال الأيام الماضية، وأدّت إلى صعوبات في حركة سير المرور وغيرها.

وقال يرليقايا في تغريدة على تويتر إنه بعد اجتماع عقده مجلس الولاية وقيّم فيه التوقّعات الواردة من المديرية الإقليمية للأرصاد الجوية، تقرر الآتي:

1- الاكتفاء بالحد الأدنى من الموظفين والعاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة باستثناء قطاعات الأمن والصحة والنقل، ومنح الموظفين الآخرين إجازة إدارية يوم الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

2- منح العاملين بمؤسسات الدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل إجازة إدارية أيام 26 و27 و28 يناير/كانون الثاني الجاري.

3- توقف حركة الحافلات المتنقلة بين المدن بمحطتَي "إسنلر" و"حرم" والمحطات الفرعية الأخرى، حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

4- تعليق عمل الجامعات والمعاهد العليا بإسطنبول حتى يوم الاثنين الموافق 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقاً لما اتُّفِق عليه بعد التشاور مع عمداء الجامعات.

5- تعليق عمل مراكز التعليم والتدريب الخاصة أيام 26 و27 و28 يناير/كانون الثاني الجاري.

6- تقييد دخول المركبات القادمة من منطقتَي تراقيا والأناضول إلى مدينة إسطنبول حتى إشعار آخر.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة على مدينة إسطنبول إلى تأثّر نمط الحياة المعتاد بشكل سلبي وتعطّل بعض الطرقات جراء الازدحام المروري، كما دفع شركة الخطوط الجوية التركية إلى وقف رحلاتها من مطار إسطنبول لوقت محدد.

وفي هذا السياق أعلنت بلدية إسطنبول إيواء 1300 مشرد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعاماً لحيوانات الشوارع في 500 نقطة.​​​​​​​

كما أعلن يرلي قايا في وقت سابق أن مراكز التسوق في المدينة ستغلَق عند الساعة 19:30 مساء الاثنين بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وقال الوالي في تغريدة: "أعزائي سكان إسطنبول، بسبب تساقط الثلوج بكثافة والظروف الجوية السيئة في مدينتنا ستغلق مراكز التسوق في المدينة عند الساعة 19:30"، وأضاف: "أود أن أشكر أبناء مدينتنا على صبرهم وتفهمهم".

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرتها ليل السبت-الأحد وسط تدني درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر.

مصدر:TRT عربي
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