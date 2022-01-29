في أعقاب الهجوم العنصري الذي أودى بحياة 9 أشخاص بينهم 4 أتراك في مدينة هاناو الألمانية يوم 19 فبراير/شباط 2020، خرجت المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل، وقالت: "العنصرية سم، والكراهية سم، وهذا السم موجود في مجتمعنا وسبب الكثير من الجرائم".

وعلى الرغم من خطاب ميركل الجريء ووعودها بأن السلطات ستفعل ما في وسعها لمعرفة ملابسات الهجوم ومن يقف خلفه، ورغم الخطاب المؤثر الذي ألقاه الرئيس الألماني شتاينماير في الذكرى الأولى لهجوم هاناو العنصري، إلا أن نتائج التحقيقات في المجزرة التي صدرت في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلصت إلى أنه لا توجد مؤشرات كافية على أن أشخاصاً آخرين كانوا متواطئين أو محرضين، وهو الأمر الذي لم يُرض عائلات الضحايا التي ترى أن والد الجاني هو من أبرز المحرضين.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن تزايد الهجمات الإرهابية ضد المسلمين والمهاجرين بشكل عامّ التي شهدتها الأعوام الأخيرة، مرتبط بشكل أساسي بصعود أسهم أحزاب اليمين المتطرف واليمين الشعبوي في مجموعة من الدول الغربية، خصوصاً بأوروبا، لكن الحقيقة أن هذه الهجمات هي في الواقع نتيجة للضخّ الإعلامي الذي يروج للإسلاموفوبيا والكراهية لكل ما هو مختلف، طوال السنوات الماضية.

الأفظع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

في تمام الساعة العاشرة مساء من يوم الجمعة 19 فبراير/شباط 2020، شهدت مدينة هاناو الألمانية اعتداء عنصرياً مسلحاً أطلق فيه توبياس راثجين النار على مقهيين في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، يرتادهما أجانب معظمهم أتراك.

وفي اللحظات الأولى من المجزرة المروعة، لم يكن أحد يعلم أنها ستكون أفظع هجوم عنصري في تاريخ البلاد في السنوات الأخيرة، كما لم يتوقع أحد أن تكون هذه المجزرة السبب في أن تشهد مدينة هاناو أحلك لياليها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد انتهت المجزرة بمقتل 9 أشخاص من أصول أجنبية، بينهم 4 أتراك. فيما أصيب عدد كبير من رواد المكانين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبعد الهجوم طاردت الشرطة الألمانية منفذ العملية وحددت هويته قبل أن تجده ميتاً في شقته إلى جانب والدته البالغ من العمر 72 عاماً والتي قُتلت أيضاً.

وبينما كان الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يستضيف أقارب الضحايا في القصر الرئاسي، ويأمر بتحويل قبور الضحايا إلى أضرحة، كان والد القاتل مستمراً في نشر الرسائل التي تقول إنه "يجب أن يموت المزيد من الأجانب من أجل تحقيق العدالة". كما طالب بإزالة الآثار التي أقيمت لضحايا الاعتداء على أساس أنها "استفزاز الجمهور".

ظاهرة حرق منازل الأتراك

أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حاول مجهولون إحراق منزل تقطنه أسرة تركية في مدينة سولينغن شمال غربي ألمانيا، بإلقاء زجاجة "مولوتوف" حارقة على شرفة المنزل. هذه الكارثة لم تكُن الأولى ولا الأخيرة، بل هي حلقة في سلسلة متصلة من الجرائم التي يرتكبها عنصريون ألمان بحقّ الأتراك وغيرهم من الجاليات التي تسكن في ألمانيا.

وعند كل هجوم من هذا النوع تتحول الأنظار مجدداً إلى الجرائم التي ترتكبها جماعات اليمين المتطرف من أمثال "النازيون الجدد" في ألمانيا، والتي تكون الدوافع وراءها عنصرية في معظم الأحيان، وتعود الذاكرة إلى الوراء لاستذكار العائلات والأطفال الذين راحوا ضحايا هذه الأفعال العنصرية، وردود أفعال السلطات الألمانية التي تطلق سراح مرتكبي هذه الجرائم بعد أيام أو حتى ساعات، متحججة بكونهم ما زالوا فتياناً لم يبلغوا الثامنة عشرة بعد أو بأنهم مختلون عقلياً.

ومن أبرز الأمثلة على جرائم حرق منازل الأتراك في ألمانيا، هي المجزرة التي وقعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، عندما أحرق متطرفون ألمان منزل عائلة تركية بمدينة هامبورغ الألمانية راح ضحيتها طفلتان وجَدتهم. وبعد مرور أقل من عام على مجزرة هامبورغ، أحرقت منظمة "النازيون الجدد" في 29 مايو/أيار 1993 منزل عائلة تركية مهاجرة في مدينة سولينغن الألمانية، ونتج عن الحدث مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال.

"النازيون الجدد"

تُعَدّ منظمة "النازيون الجدد" من أبرز جماعات اليمين المتطرف عدائية وخطورة في ألمانيا، وهي حركة متطرفة عنصرية تمتلك سياسة أيديولوجية شبيهة بنازية هتلر، ويُطلَق عليها أحياناً "الفاشية الجديدة"، وتنشط في الدول التي غالبية سكانها من ذوي البشرة البيضاء في أوروبا، وبالأخصّ ألمانيا.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه أولى دلائل وجود منظمة "النازيون الجدد" في مدينة تورينغن الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بدأ مكتب المدّعي العامّ الفيدرالي إجراء تحقيق خاص للكشف عن توجهات هذه المنظمة.

وحسب البيان الذي نشرته مؤسسة "أماديو أنطونيو" التي تعمل في مجال مكافحة اليمين المتطرف في عام 2019، خلصت التحقيقات في أكثر من 3 آلاف و300 حدث وقعت في تواريخ مختلفة في الماضي، إلى أن 745 من هذه الأحداث وقعت بدوافع عنصرية.

كما يشير تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية إلى أن جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا ارتكبت العديد من الجرائم مثل الإحراق العمد والإرهاب والقتل بين عامي 1990 و2020، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص خلال هذه الفترة. وفي 11 يوليو/تموز 2018، حمّل القضاء الألماني منظمة "النازيون الجدد" الإرهابية، مسؤولية مقتل 10 أشخاص منهم 8 أتراك، في هجمات مسلَّحة وقعت في مدن ألمانية مختلفة.