استقبلت العاصمة الرياض، الثلاثاء، رئيس وزراء تايلاند وزير الدفاع برايوت تشان أوتشا، في أول زيارة رسمية لمسؤول تايلاندي رفيع المستوى إلى السعودية، منذ نحو 30 عاماً.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء التايلاندي تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتستمر الزيارة يومين، ومن شأنها تطبيع العلاقات الثنائية بين المملكتين بعد توقفها منذ الثمانينات، فضلاً عن بحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والنفطية والتجارية والعمالية.

وانقطعت العلاقات بين البلدين عام 1989 بسبب سرقة عامل تايلاندي صيف العام نفسه جواهر تزن 90 كيلوجراماً قيمتها 20 مليون دولار أمريكي، من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في الرياض، وتهريبها إلى تايلاند بينها ماسة زرقاء نادرة.

وعرفت تلك الجريمة باسم الماسة الزرقاء وتسببت في مقتل 18 شخصاً بينهم 4 دبلوماسيين سعوديين.

وقتل الدبلوماسيين السعوديين إثر تعرضهم لإطلاق نار أثناء محاولتهم إعادة الأشياء الثمينة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

كما اختفى رجل أعمال سعودي مقيم في بانكوك يُعتقد أنه كان يبحث عن المجوهرات المفقودة، ويُفترض أنه قُتل، وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وزعمت الشرطة التايلاندية أنها حلت القضية، لكن العديد من المجوهرات التي أرسلوها إلى الرياض كانت مزيفة، حسب الوكالة الأمريكية، فيما لم يُدَن أي شخص في القضية بارتكاب جرائم قتل.