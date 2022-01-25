أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) الثلاثاء، عن قلقها من التحركات والتصريحات الأمريكية بشأن التوتر القائم بين موسكو وأوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن "التحركات الأمريكية تزيد حدة التوترات ونتابعها بحذر بالغ"، حسبما نقلت صحيفة ذا موسكو تايمز المحلية.

وندد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أيضاً بوضع آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأمريكية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك بتصعيد التوتر، كما فعلت أمس مع إعلان سحب عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا بسبب خطر وشيك حسب واشنطن، يتمثل باجتياح روسي لجارتها الموالية للغرب.

وكان البنتاغون أعلن الاثنين أن قوة عددها 8500 عسكري أمريكي وُضعت في حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي رداً على الأزمة الأوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن القوات المسلحة الروسية أطلقت الثلاثاء سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

من جانب آخر ستتسلم أوكرانيا، اليوم، مساعدة جديدة من الولايات المتحدة تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية حسب السفارة الأمريكية موضحة أنها قسم من مساعدة بقيمة 200 مليون دولار منحها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة لكييف.

الناتو يتأهب

من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفناً ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديداً وجودياً.

يتهم الغربيون موسكو بحشد أكثر من مائة ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف اجتياح محتمل، فيما سبق أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد ثورة موالية للغرب في كييف.

تعتبر موسكو أيضاً داعمة للانفصاليين الموالين لروسيا الذين تخوض معهم كييف حرباً في شرق البلاد منذ ثماني سنوات.

تفكيك جماعات تابعة لموسكو

وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها فككت جماعة إجرامية تنشط تحت إمرة موسكو وكانت تحضّر لهجمات مسلّحة لزعزعة استقرار البلاد.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان إن "قادة الجماعة كانوا يحضّرون لسلسة هجمات مسلّحة على بنى تحتية"، مؤكّدًا أن الجماعة "منسّقة" من جانب أجهزة روسية خاصة".

رد هذا الأسبوع

تنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم لكنها تربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن خصوصاً عدم توسع حلف شمال الاطلسي ليشمل أوكرانيا.

هذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة وكذلك الولايات المتحدة، لكن يجرى التأكد من أنه يجري أخذ قلق روسيا على محمل الجد وأن هناك رغبة في التفاوض على حلول.

بعد جولة محادثات، يفترض أن تسلم واشنطن هذا الأسبوع رداً خطياً على المطالب الروسية. لكن في موازاة ذلك صعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط عبر وضع قوات في حالة تأهب.

هذا التشدد يبدو أنه باغت بعض القادة الأوروبيين الحريصين على عدم استفزاز الكرملين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يريد أن يقترح طريقاً لوقف التصعيد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة". وأكد الكرملين وجود محادثات خلال الأسبوع.

تستقبل باريس أيضاً الأربعاء اجتماعاً لمستشارين رفيعي المستوى مع ألمانيا وروسيا وأوكرانيا في محاولة لإعادة إحياء الحوار الذي يعود الى عام 2015 وبات مجمداً اليوم.

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من جهته إلى عدم التهويل بشأن الوضع.

لا خلافات مع الأوروبييين

وأكدت الولايات المتحدة أنه لا يوجد أي خلافات مع الأوروبيين حول العقوبات التي ستفرض على روسيا في حال غزوها أوكرانيا ولا حول موضوع خطورة التهديد.

وتوعّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة روسيا بعقوبات غربية غير مسبوقة في حال غزت أوكرانيا.

تقول واشنطن أيضا إنها "تريد التنسيق من كثب مع حلفائها الأوروبيين الذين باتوا مرتابين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي نفذ، حسب قولهم، بشكل أحادي الجانب".

تداعيات خطيرة

من جانب آخر نظم بايدن الاثنين قمة عبر الفيديو حول أوكرانيا مع قادة أوروبيين ومن حلف شمال الأطلسي، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

للخروج من الأزمة تطالب روسيا بالتزامات خطّية بعدم ضمّ أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد عام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.

ووعدت روسيا بالتداعيات الأكثر خطورة في حال جرى تجاهل قلقها المشروع.

عقوبات غير مسبوقة

يعتزم الغربيون فرض عقوبات شديدة غير مسبوقة في حال غزو أوكرانيا، رغم أن الكرملين بدا على الدوام غير مكترث بمثل هذا النوع من الردود.

وحضّرت المفوضية الأوروبية عدة احتمالات ستقدّمها للوزراء المجتمعين الاثنين وستُضاف إلى الإجراءات التي اعتُمدت بعد الردّ على ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014.

وقال مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفررنسية: "بين الإجراءات خفض مشتريات الغاز والنفط الروسيين اللذيْن يشكلان 43% و20% من إمدادات الاتحاد الأوروبي لكن هذا الموضوع يثير انقساماً بين الأوروبيين".

من الجانب الأمريكي، يعتزم بايدن منع المصارف الروسية من استخدام الدولار، ما قد يوجه ضربة قاسية جداً لاقتصاد روسيا.

ومنذ مطلع السنة تواجه بورصة موسكو وأسعار صرف الروبل صعوبات بسبب حالة انعدام اليقين هذه.