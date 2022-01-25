هدمت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء، منزلاً سكنياً في مدينة القدس الشرقية، بداعي البناء غير المرخص.

وحاصرت قوات من الشرطة الإسرائيلية المنزل، قبل إخلائه بالقوة من ساكنيه، وهدمه.

​​​​​​​وقال محمد كرامة، مالك المنزل، لوكالة الأناضول إن "بيته كان بمساحة 200 متر مربع، في بلدة الطور في المدينة".

وأشار إلى أن عائلته المكونة من 15 شخصاً، كانت تعيش في المنزل الذي شيده قبل 8 سنوات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إنها سجلت 9 إصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال على مجموعة من الشبان اعترضوا على هدم المنزل.

وأضافت: " جرى نقل 6 إصابات للمستشفى، وعلاج 3 آخرين ميدانياً".

وقال شهود عيان إن مصوراً صحفياً أُصيب خلال اعتداء للشرطة الإسرائيلية على الصحفيين في المنطقة.

ولم يصدر بيان عن البلدية بشأن هدم المنزل، أو عن الشرطة بشأن الاعتداء على المواطنين.

وتبرر إسرائيل هدمها للمنازل الفلسطينية، بعدم وجود رخص بناء.

ولكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية تقول إن السلطات الإسرائيلية تتعمد عدم منح رخص بناء للفلسطينيين بالمدينة، بهدف الحد من الوجود الفلسطيني بها.

وبالمقابل تشير المؤسسات الحقوقية إلى تصاعد الاستيطان الإسرائيلي على أراضي المدينة التي احتلها إسرائيل عام 1967.

في نفس السياق، قال وزيران فلسطينيان إن "ممارسات إسرائيل، فيما يتعلق بهدم وإخلاء المنازل الفلسطينية وتوسيع الاستيطان في مدينة القدس الشرقية، ترقى إلى التطهير العرقي".

وأطلع وزيرا الخارجية رياض المالكي وشؤون القدس فادي الهدمي، في لقاء عُقد بمقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام، شمالي المدينة، عشرات السفراء والقناصل العامون العرب والأجانب، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس.

وقال الهدمي: "تصاعدت في الأشهر الماضية التطورات الخطيرة في مدينة القدس، نتحدث عن تطهير عرقي من خلال إخلاء المنازل والهدم والاستيطان".

وأضاف: "اليوم هُدم منزل عائلة في بلدة الطور، ومنذ بداية العام الجاري يُهدم ما معدله منزلاً واحداً يومياً، فيما هُدم أكثر من 177 مبنى سكنياً بالمدينة خلال العام الماضي 2021".

وتابع: "يهدف الهدم إلى الحد من الوجود العربي الإسلامي والمسيحي، في القدس".

وأشار الهدمي إلى أن "عشرات العائلات، ما زالت تواجه خطر الإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح".

وقال: "تشهد المدينة توسعاً استيطانياً كبيراً، إذ صادقت ما تسمى اللجنة المحلية فيما تسمى البلدية الإسرائيلية، على بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في عدد من المناطق بالمدينة، فيما جرى العام الماضي إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى".

وأضاف: "كما صعّد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بالتوازي مع سماح محكمة لهم بما تسمى الصلاة الصامتة، وهو أمر مرفوض لأنه يهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد".

وتابع: "تعاني المؤسسات الفلسطينية من الملاحقة الإسرائيلية والإغلاق، إذ يستمر إغلاق عشرات المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية".

وأكمل الهدمي: "نحن نتحدث عن استراتيجية ممنهجة يهدف الجانب الإسرائيلي من خلالها إلى جعل القدس الشرقية غيتو (جيب) معزول".

ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانات إلى العمل الحقيقي من أجل وقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية.

ومن جهته، أشار وزير الخارجية الفلسطيني المالكي إلى عنف الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين، في مدينة القدس الشرقية.

وأشار إلى عمليات هدم المنازل ومحاولات إخلاء منازل في الشيخ جراح، وسلوان.

وقال: "إن ممارسات التطهير العرقي بإخلاء الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح و(بلدة) سلوان، هي جرائم حرب وفق القانون الدولي".

وذكر المالكي أنه يوجد تعاون من الحكومة الإسرائيلية والجماعات الاستيطانية، في الاستيلاء على عقارات الفلسطينيين بالمدينة.

وأشار إلى أن "النظام القضائي الإسرائيلي، غير قانوني ومنحاز".

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على ممارساتها ضد الفلسطينيين.

وكانت الأشهر الماضية، قد شهدت تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً في مدينة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.