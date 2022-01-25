سياسة
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نائبة إسرائيلية تزعم: لا يوجد شعب فلسطيني والعرب جاؤوا مع الفتح الصهيوني
قالت نائبة في الكنيست الإسرائيلي إنه "لا يوجد شعب فلسطيني، وإن العرب في فلسطين جاؤوا مع الفتح الصهيوني لأرض إسرائيل"، ورد عليها نائب عربي بالقول إن "هذا الحوار يجب أن يدور داخل لجنة الصحة العقلية".
نائبة إسرائيلية تزعم: لا يوجد شعب فلسطيني والعرب جاؤوا مع الفتح الصهيوني
أوريت ستروك: لا يوجد شعب فلسطيني
25 يناير 2022

زعمت نائبة في الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء أنه "لا يوجد شعب فلسطيني"، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت النائبة عن حزب الصهيوينة الدينية أوريت ستروك، مخاطبة النائب العربي عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة خلال اجتماع بخصوص هدم آثار في الضفة الغربية، إنه "لا يوجد شعب فلسطيني، الحديث يدور حول حقائق تاريخية، وكل العرب الذين يصنّفون بأنهم فلسطينيون هم عرب قدموا إلى هذه الأرض مع فتح المنظمة الصهيونية لأرض إسرائيل"، وفق مزاعمها.

وأضافت: "بعضهم يهدم آثاراً يهودية في الضفة الغربية، يقودهم الجشع إلى ذلك، يريدون أن يكسبوا الأموال، ولكن من بينهم من يهدم لأنه يريد أن يمحو تاريخنا".

وقالت زاعمة: "الفلسطينيون يدركون جيداً أن تراثنا يصدح في كل مكان لتؤكد بأن أرض إسرائيل تابعة لشعب إسرائيل، لقد حاولوا تدمير بقايا آثارنا في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، بل ينكرون كل شيء".

وأضافت: "ليس السؤال ما الذي يفعلون، السؤال هو ما الذي علينا كدولة أن نفعل".

من جانبه، رد النائب سامي أبو شحادة بالقول: "هذا الحوار السياسي يجب أن يدور داخل لجنة الصحة العقلية، يجب أن نعالج مرضاً خطيراً للغاية، هو مرض الإنكار، دولة إسرائيل خلقت قصة من لدنها وتسعى لإثباتها بكل الوسائل والطرق".

وتعليقاً على الموضوع، رد النائب اليهودي في القائمة المشتركة على ستروك بالقول: "لا يوجد شعب فلسطيني تماماً كما لا يوجد لديك شيء بين الأذنين، عنصرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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