اختفى عشرات الشباب من مدينة طرابلس في ظروف غامضة، وأثار هذا الاختفاء قلقاً لدى الأهالي، خصوصاً أن معظمهم من مناطق شعبية فقيرة، وسط أنباء عن توجههم نحو العراق للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، عبر مقابلة متلفزة في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، معلومات صحفية متداولة عن مغادرة 37 شاباً طرابلس للالتحاق بداعش في سوريا والعراق.

وتعد طرابلس العاصمة الثانية للبنان، وهي المدينة الأفقر على ساحل البحر المتوسط، وفق تقديرات البنك الدولي عام 2017.

وتبلغ مساحتها حوالي 15 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، يعيش معظمهم أوضاعاً بالغة السوء بمعدل دخل يومي لا يتجاوز دولارين للفرد.

ووفق مدير مركز حقوق السجين في طرابلس (غير حكومي)، المحامي محمد الصبلوح، فإن أكثر من أربعين شاباً لبنانياً صغير السن وفقيراً انتقلوا في الأشهر القليلة الماضية إلى العراق.

ورأى أن ما يجري في طرابلس مرتبط بغرفة سوداء لديها أزمة مع المدينة، على حد تعبيره من دون تفسير.

وتساءل عن كيفية هروب عشرات الشباب إلى العراق ودخولهم سوريا عبر معابر غير نظامية، ومنها يعبرون مدناً سورية تسيطر عليها أنظمة تدعي محاربة الإرهاب، ومن ثم الوصول إلى العراق، دون أن تشعر الأجهزة الأمنية بهذه التحركات وترصدها.

واعتبر الصبلوح أن "الفقر والعوز والبطالة هي أسباب مهمة لما يجري، لكن الأهم هو الإهمال الممنهج بحق المدينة، ومن ثم التعامل الأمني المفرط مع شباب ورجال متهمين بالإرهاب".

ومنذ عامين، يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

وأردف الصبلوح: "من أبرز الأسباب أيضاً الضغوط التي يتعرضون لها من الجهات الأمنية واستدعاؤهم المتكرر إلى الأمن للتحقيق وخوفهم من فبركة تهم لهم".

ورأى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام اختبار، وهو أن تكشف من هم خلف الغرف السوداء التي تكيد المكائد لطرابلس وشبابها، خصوصاً وأن بعض الشباب ليس لديهم التزام ديني ومعظمهم ليسوا متطرفين".

وأفاد بأنه "لدى وصولهم إلى العراق، تواصل بعض الشباب مع عائلاتهم مرة أو مرتين من أرقام هواتف دولية غير واضحة".

واستطرد: "شاب منهم قال أنا في العراق وأريد العودة إلى بلدي ولكن لا أعرف كيف، وكشف لأمه أنه تلقى اتصالاً هدده بفتح ملفه وإعادة أخذه إلى التحقيق، لذلك هرب".

ولفت الصبلوح إلى أن مخابرات الجيش أوقفت خمسة شباب وسلمتهم إلى مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، وأُعيدوا إلى أهاليهم".

وأوضح أن "التواصل مع هؤلاء الشباب يجرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي، وكان لا بد من كشف مَن وراء تجنيدهم ومَن المستفيد من إرسالهم إلى العراق".

وأردف: "حسب المعلومات الأمنية، فإن معظم هؤلاء يذهبون برًا عبر مدينة عكار (شمال لبنان) إلى سوريا، ويدخلون مناطق تحت سيطرة النظام السوري".