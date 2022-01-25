لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 62 آخرون، خلال آخر 24 ساعة، جراء الاختناق بغاز المدافئ في مصر والمغرب والأردن ولبنان والجزائر وفلسطين.

وتمر المنطقة العربية بموجة من الطقس البارد، وسط تحذيرات متلاحقة بتصاعد الحالة سوءاً، بما يشمل تساقط الثلوج بعدة دول، خلال الأسبوع الجاري.

وفي مصر، أفادت صحيفة أخبار اليوم بأن أسرة مكونة من 5 أفراد بينهم 3 أطفال لقوا مصرعهم الثلاثاء، إثر الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة منزلهم بإحدى قرى مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة (شمال).

وفي المغرب، لقي 3 أطفال أفارقة (لم تُذكر جنسيتهم) مصرعهم وأصيبت والدتهم الاثنين، إثر نشوب حريق في كوخ مصنوع من البلاستيك بمنطقة غابات في ضواحي الناظور، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة ناظور سيتي المحلية التي أوردت مقطعاً مصوراً للكوخ المحترق، جرى نقل الأم إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الحسني لتلقي العلاج.

وأوضحت أن الحريق الذي دمر الكوخ وأحرق الأطفال، نشب نتيجة قيام الأم بإشعال النار لغرض التدفئة داخل الكوخ ليتحول إلى مأساة بعدما نال منها النوم.

وفي الجزائر، لقي شخصان مصرعهما بينهما طفل وأصيب 17 آخرون الاثنين، في عدة ولايات بالبلاد، جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه، حسبما أفاد بيان للدفاع المدني.

وفي الأردن، أعلنت مديرية الدفاع المدني، في بيان الثلاثاء، إصابة 22 شخصاً بالاختناق، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الاستخدام الخاطئ لمدافئ الغاز والجاز والفحم في عدة مناطق بالبلاد.

وفي لبنان، أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في بيان الثلاثاء، إصابة 10 أطفال من أسرة سورية جراء الاختناق من غاز أول أكسيد الكربون الناجم عن احتراق الفحم.

وأوضح البيان أن 4 فرق إسعاف توجهت إلى منطقة القبة بطرابلس (شمال) لإنقاذ الأطفال السوريين، إذ تلقى العلاج الميداني 8 أطفال، فيما نقل الاثنان الآخران إلى المستشفى.

وفي فلسطين، لقي رجل مسن مصرعه وأصيب 3 آخرون، الاثنين، جراء حريق شب في منزلهم بسبب مدفأة كهرباء بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، باندلاع حريق داخل منزل بسبب اشتعال مدفأة كهرباء، ما أسفر عن مصرع مسن وإصابة 3 آخرين من أسرته بالاختناق والحروق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت عدة دول عربية تحذيرات لرعاياها جراء طقس سيئ وموجة شديدة البرودة، أدت إلى هبوب رياح وسقوط أمطار رعدية وثلوج.

وتحذر مراكز بحثية من تسرب غاز أول أكسيد الكربون من أجهزة السخانات والتدفئة، لكونه شديد الخطورة ويؤدي إلى الوفاة في حال استنشاقه بكمية كبيرة. ويلقب غاز أول أكسيد الكربون بالقاتل الصامت لكونه بلا لون ولا رائحة وسريع الاشتعال.