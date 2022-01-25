سياسة
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واشنطن تجري محادثات لضمان إمدادات الغاز لأوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا
تُجري الولايات المتحدة محادثات مع دول وشركات منتجة للطاقة، بشأن تحويل محتمل لإمدادات الغاز إلى أوروبا، في حال غزت روسيا أوكرانيا.
واشنطن تجري محادثات لضمان إمدادات الغاز لأوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا
يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في ثلث إمدادته من الغاز، وأي تعطل في الإمدادات الروسية إلى أوروبا سيفاقم أزمة الطاقة / AP
25 يناير 2022

قال مسؤولون كبار بإدارة بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول وشركات رئيسية منتجة للطاقة حول العالم، بشأن تحويل محتمل لإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

ولم يكشف المسؤولون عن أسماء الدول أو الشركات التي تُجرى معهم المحادثات لضمان عدم انقطاع تدفق الطاقة إلى أوروبا للفترة المتبقية من الشتاء، لكنهم قالوا إنها "تشمل نطاقاً عريضاً من الموردّين من بينهم بائعون للغاز الطبيعي المسال".

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت وكالة رويترز أن "مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية يناقشون خططاً طارئة مع شركات للطاقة، لضمان إمدادات مستقرة إلى أوروبا إذا أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطّل الإمدادات الروسية".

وقال مسؤول بارز بإدارة بايدن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن نعمل لتحديد أحجام إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من مناطق مختلفة في العالم، من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى آسيا والولايات المتحدة".

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في ثلث إمدادته من الغاز، وأي تعطل في الإمدادات الروسية إلى أوروبا سيفاقم أزمة طاقة قائمة ناتجة عن نقص في المعروض.

وقال المسؤول الكبير بإدارة بايدن، إن "روسيا ترسل في العادة 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا"، مضيفاً أنها "خفضت بالفعل تلك الإمدادات عبر هذا الطريق بمقدار النصف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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