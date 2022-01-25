كشفت صحيفة عبرية الثلاثاء أن مؤسسة ياد فيشيم الإسرائيلية المعنية بشؤون المحرقة النازية، ستفتتح معرضاً حول المحرقة في إحدى الجزر الإندونسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة الذي يصادف يوم الخميس القادم.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن المعرض سيحمل عنوان "المحرقة: كيف سمحت الإنسانية لذلك أن يجري"، سوف تفتتح في كنيس يهودي يدعى باب السماء في جزيرة سولاوسي الإندونسية.

وتقول الصحيفة، إن "ممثلة عن المؤسسة الإسرائيلية ستشارك في افتتاح المعرض افتراضياً، لأن إسرائيل لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إندونيسيا".

وقال مدير عام مؤسسة يا فيشيم داني ديان: "نرى أن هناك أهمية بالغة في عرض المعلومات التي لدينا خارج القدس، نسعد بافتتاح معارض من أجل ذكرى المحرقة في كل مكان، وخاصة في إحدى أكبر الدول المسلمة في العالم".

والمعرض المذكور واحد من بين 65 معرضاً تقيمهم إسرائيل في أنحاء العالم في ذكرى المحرقة النازية.

وصباح الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن "إسرائيل تأمل في البناء على الاتفاقات التي أبرمتها عام 2020 بوساطة أمريكية مع أربع دول إسلامية، وفي إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية وإندونيسيا لكن مثل هذه الاتفاقات ستستغرق وقتاً".

واشترطت السعودية وإندونيسيا، كبرى دول العالم سكاناً مسلمين، لأي تطبيع نهائي مع إسرائيل تلبية مطلب الفلسطينيين بإقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال لابيد لإذاعة الجيش إن "إسرائيل تتطلع إلى توسيع اتفاقيات إبراهام لتشمل دولاً أخرى غير الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وأضاف: "إذا سألتني ما هي الدول المهمة التي نتطلع إليها فإن إندونيسيا واحدة منها والمملكة العربية السعودية بالطبع لكن هذه الأمور تستغرق وقتاً".