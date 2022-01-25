سياسة
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كورونا ينتشر بشكل متسارع بصفوف الأسرى بسجون إسرائيل ومخاوف على حياتهم
قال متحدث باسم مكتب إعلام الأسرى إن 170 أسيراً فلسطينياً أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذراً من زيادة إصابات كورونا بين الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.
كورونا ينتشر بشكل متسارع بصفوف الأسرى بسجون إسرائيل ومخاوف على حياتهم
170 أسيراً فلسطينياً أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضبة
25 يناير 2022

حذّر مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة حماس الفلسطينية، من زيادة إصابات كورونا بين الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إصابة 170 منهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

والثلاثاء قال ناهد الفاخوري المتحدث باسم المكتب إن "عدد الأسرى المصابين بكورونا وصل خلال الأيام الـ3 الماضية لـ 170 أسيراً في سجني عوفر (غربي رام الله)، وايشل (في بئر السبع جنوبي إسرائيل)".

وأضاف موضحًا أن "إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل لأكثر من 600 أسير في سجون الاحتلال".

وتابع الفاخوري: "عدد الإصابات في صفوف الأسرى قابل للازدياد خلال الساعات القادمة، ما ينذر بخطر شديد على حياة المعتقلين، في ظل مماطلة إدارة السجون باتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة".

ولفت إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة في ظل وجود معتقلين كبار في السن، ومرضى".

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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