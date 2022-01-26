كشف موقع عبري مساء الثلاثاء عن فحوى لقاء جمع قبل يومين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال الشيخ في حديث مع موقع "واللا" (إسرائيلي خاص) إن لقاءه لابيد "كان إيجابياً للغاية وفتح الباب أمام زيادة الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف: "نريد أن يظل هذا الباب مفتوحاً للمضي قدماً في المستقبل لاستئناف المفاوضات أيضاً"، حسب المصدر نفسه.

ومنذ عام 2014 توقفت عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وتنصلها من مبدأ "حل الدولتين".

وجرى اللقاء بين لابيد والشيخ مساء الأحد بمنزل الأول في تل أبيب (وسط) واستمر قرابة ساعة، وذلك لأول مرة منذ تولي الوزير الإسرائيلي منصبه في يونيو/تموز الماضي، حسب الموقع العبري.

وقال الشيخ إنه نقل خلال الاجتماع رسالة إلى لابيد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب فيها الأخير عن إيمانه "بإمكانية التوصل إلى حل سياسي مع إسرائيل من خلال المفاوضات، ويرى أهمية كبيرة لأفق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وزاد الشيخ: "لقد أوضحت للوزير لابيد أن من المهم وجود أفق سياسي بيننا وبين الإسرائيليين (..) صحيح أننا نتحدث عن قضايا الأمن والاقتصاد والأمور المدنية، لكن من المهم وجود مظلة سياسية لكل ما نفعله، ومن دون ذلك سيكون الوضع صعباً للغاية".

ولفت أن لابيد أبلغه علم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالاجتماع ولم يعارضه.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن لابيد أبدى دعمه وتأييده إجراءات وزير الدفاع بني غانتس لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وتابع الشيخ: "ناقشنا أيضاً بعض القضايا السياسية الأخرى لكني لا أريد الخوض في التفاصيل"، مشيراً إلى أنه أثار مع لابيد "مسألة هجمات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

واستطرد قائلاً في السياق نفسه: "كما أثار لابيد قضية الدعوى الفلسطينية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وفي مايو/أيار 2018 قدمت فلسطين رسمياً طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه بحث أيضاً مع لابيد "حالة الائتلاف الحاكم في إسرائيل والتطورات السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية والوضع في العالم العربي والعلاقات مع الولايات المتحدة".

وزاد الشيخ قائلاً: "كان يوجد اجتماع إيجابي يمكن البناء عليه واتفقنا على عقد اجتماعات متابعة".

ولم يعلق مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي على تصريحات الشيخ للموقع العبري.

ومساء الأحد قال الشيخ في تغريدة على تويتر: "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد" من دون أن يحدد مكان اللقاء.

وتابع: "تباحثنا عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكدت ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

​​​​​​​وانتقدت حركة حماس الفلسطينية لقاء الشيخ-لابيد، وقال آنذاك الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع في تغريدة له عبر تويتر: "اللقاء يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة (الفلسطينية)".

وأضاف موضحاً أن "استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال بمثابة خيانة لتضحيات شعبنا".