حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء روسيا من أنها "ستدفع ثمناً باهظاً جداً" إن اجتاحت أوكرانيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده عقب محادثات أجراها مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين إن بلاده وألمانيا مستعدتان لمواصلة الحوار مع روسيا، لكن إن هاجمت الأخيرة أوكرانيا فسيكون الثمن باهظاً.

وأضاف أن أوروبا وحلفاءها متحدين بشأن القضية الأوكرانية، بما في ذلك الحاجة إلى خفض التصعيد، لكنهم أيضاً "يستعدون لرد مشترك" حال وقوع أي عدوان روسي.

ونوّه الرئيس الفرنسي بأن المحادثات الأمريكية-الروسية بشأن أوكرانيا كانت "أمراً جيداً"، مستدركاً بالقول إن تلك المحادثات لم تفضِ بعد إلى أي نتائج واضحة.

وأشار ماكرون إلى أنه سيجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

ورحّب المستشار شولتز بجهود ماكرون، قائلاً إن ألمانيا تريد "بذل كل ما في وسعها" لحل الوضع من خلال الحوار.

من جهته قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه يجب على الاتحاد التدّخل في حال تعرض المدنيين بأوكرانيا للخطر، كما حدث في أفغانستان خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته الثلاثاء في ندوة بعنوان "أوروبا في خطر"، وصف فيها الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا بأكبر تحدٍّ يواجه الاتحاد الأوروبي منذ الحرب الباردة.

وأشار بوريل إلى مشروع "البوصلة الاستراتيجية" التي صاغها بنفسه، موضحاً أنها تتضمن 4 عناوين رئيسية، وتتألف من 35 صفحة.

وأضاف أنها تحتوي تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، وتعزيز قدارته الدفاعية، وضمان مقاومة الأزمات، وتأسيس علاقات الشراكة مع دول ثالثة.

وأوضح أنه في حال هجوم روسيا على أوكرانيا فإنه يجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لإنقاذ المواطنين المدنيين، كما حدث في أفغانستان الصيف الماضي.

وأردف: "لهذا السبب تقترح البوصلة الاستراتيجية تشكيل قوة قوامها 5 آلاف جندي للتدخل السريع في الأزمات".

ومؤخراً وجّهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا إن "شنّت هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.