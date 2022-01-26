سياسة
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إندونيسيا تسعى لصنع وقود سيارات من زيت النخيل.. ما القصة؟
تجري إندونيسيا تجارب أولية لإنتاج بنزين مصنوع من زيت النخيل في إطار سعيها لتوسيع استخدام الزيت النباتي في قطاع الطاقة، خصوصاً أنها تعدّ المنتج الأكبر لهذا الزيت في العالم.. ما القصة؟
إندونيسيا تسعى لصنع وقود سيارات من زيت النخيل.. ما القصة؟
إندونيسيا أجرت تجربة طيران باستخدام وقود طائرات مخلوط بزيت النخيل العام الماضي / AP
26 يناير 2022

قال وزير الطاقة الإندونيسي عارفين تصريف الثلاثاء إن بلاده أجرت تجارب أولية لإنتاج بنزين مصنوع من زيت النخيل في إطار سعيها لتوسيع استخدام الزيت النباتي في قطاعها للطاقة.

وإندونيسيا هي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم وتهدف إلى زيادة محتوى الزيت في الديزل الحيوي واستخدامه لإنتاج أنواع أخرى من الوقود.

وأجرت تجربة طيران باستخدام وقود طائرات مخلوط بزيت النخيل العام الماضي وتخطط لإجراء تجارب على الطرق على وقود حيوي يحتوي على 40% من زيت النخيل الشهر القادم.

وقال وزير الطاقة عارفين تصريف في بيان: "يجب علينا أن نعمل لأن نصبح مستقلين في مجالات مهمة لبلدنا مثل قطاع الطاقة. لدينا مصادر متعددة للطاقة لا نستغلها بشكل كامل".

ووفقاً لتقديرات اتحاد زيت النخيل في إندونيسيا فإن الديزل الحيوي شكَّل نحو 38% من الاستهلاك المحلي من زيت النخيل العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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