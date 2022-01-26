سياسة
2 دقيقة قراءة
تشريع جديد يجرّم عمليات "رتق غشاء البكارة" في بريطانيا.. ما القصة؟
بعد ضغوط من النشطاء بمن فيهم أطباء وقابلات وافقت الحكومة البريطانية على مشروع قانون جديد يجرّم عمليات "رتق غشاء البكارة"، وعممت تحذيرات للعاملين في قطاع الخدمات الصحية من التورّط في إجراء تلك العمليات سواءً بموافقة السيدة أو عدم موافقتها.
تشريع جديد يجرّم عمليات "رتق غشاء البكارة" في بريطانيا.. ما القصة؟
الحكومة البريطانية توافق على تشريع جديد يجرّم عمليات رتق غشاء البكارة / Getty Images
26 يناير 2022

عممت السلطات البريطانية الثلاثاء تحذيرات للعاملين في قطاع الخدمات الصحية من إجراء عمليات "رتق غشاء البكارة"، بعد موافقة الحكومة على تشريع يجرّم هذه الممارسة.

وسيجعل التعديل الذي أضيف إلى لائحة الرعاية الصحية الاثنين إجراء أي تدخل جراحي يهدف إلى ترميم غشاء البكارة سواءً بموافقة السيدة أو عدم موافقتها أمراً غير قانوني، بعد أن كانت عشرات العيادات والمستشفيات الخاصة والصيدليات تجري هذه العمليات المثيرة للجدل.

ويأتي التشريع الجديد تحت ضغوط من نشطاء بينهم أطباء وقابلات بعد تعهدات حكومية بتجريم اختبارات العذرية في يوليو/تموز الماضي ووسط تزايد أعداد الفتيات والنساء اللاتي يُجبرن على الخضوع لتلك العمليات الجراحية القائمة على استخدام أنسجة تحل محل غشاء البكارة لجعلهن ينزفن عند الجماع.

ويعتبر المعترضون كلتا العمليتين (الترقيع واختبارات العذرية) من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت إحدى الناجيات البريطانيات تعرّضت للمضايقة من قبل والديها لأشهر لإجراء الجراحة بدعوى الحفاظ على "الشرف" إن الحظر سيوفّر حماية حيوية للفتيات تحت ضغط الأسرة، وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان.

وكانت السيدة التي تجاوز سنّها 30 عاماً، تعرّضت للاغتصاب عندما كانت طفلة، وأصبح والداها مهووسين بتأكيد أنها "عفيفة" قبل زفافها، وأخبرها والدها أن العملية الجراحية "ستمحو عارها".

وتقول: "إن خطر تعرّضي للنبذ من مجتمعي بسبب عدم رغبتي في المضي قدماً في الجراحة انصياعاً لأوامر والديّ، يضعني في حالة ذهنية صعبة ومظلمة، لدرجة أنني شعرت بكوني غير طبيعية.. فعلى الرغم من تعبيري عن عدم رغبتي فيها فقد حاولا ابتزازي عاطفياً لأكثر من عام".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us